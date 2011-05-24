До кінця 2012 року служба екстреного виклику «112» працюватиме в усіх областях України

Міністр з надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА упевнений, що до кінця 2012 року в усіх обласних центрах України діятиме єдиний з Європейським Союзом телефонний номер екстреної допомоги «112» (аналог американської служби «911»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив журналістам у Кіровограді.

«Про створення єдиної служби допомоги багато говорили, але мало робили. До початку Євро-2012 система працюватиме в чотирьох містах, які прийматимуть чемпіонат, проте ми не можемо відділяти їх у контексті України. Після проведення тендерів, робота по впровадженню єдиної диспетчерської служби буде завершена до кінця наступного року», - наголосив В.БАЛОГА.

За його словами, в Україні буде створено 26 територіальних центрів управління, Севастополь буде об’єднаний в питанні служби «112» з Автономною Республікою Крим.

«Як тільки система запрацює, ефективніше діятимуть органи місцевого самоврядування, виконавчої влади, і ми чітко розумітимемо, як потрібно реагувати в певних ситуаціях», – наголосив міністр.

В. БАЛОГА також повідомив, що не бачить проблем у підготовці Міністерства надзвичайних ситуацій до Євро-2012.