Мін’юст: 26 травня в Україні стартує другий етап адміністративної реформи

26 травня в Адміністрації Президента відбудеться засідання Робочої групи із законодавчого та інституційного забезпечення реформ Комітету з економічних реформ при Президентові України щодо питань реформування територіальних органів виконавчої влади.

Про це повідомив керівник указаної Робочої групи, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, повідомили УНІАН прес-служба Міністерства юстиції України.

За словами міністра, реформування територіальних органів стане другим етапом реформи органів виконавчої влади, що триває в країні.

Міністр повідомив, що перед робочою групою стоїть завдання виробити пропозиції щодо оптимізації системи місцевих органів виконавчої влади.

Після цього Робоча група приступить до вироблення пропозицій щодо реформування місцевих державних адміністрацій.

Як повідомлялося, Комітет з економічних реформ був утворений Указом Глави держави від 26 лютого 2010 року.

Робочу групу із законодавчого та інституційного забезпечення реформ Комітету з економічних реформ очолив міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ. Робоча група готує пропозиції щодо реформування державного управління.

Зокрема, у рамках першого етапу адміністративної реформи Робочою групою були вироблені пропозиції щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та державної служби.