Курс НБУ на 25.05.11

Офіційний курс НБУ на 25.05.11100 USD США - 798.3700 (на 24 травня - 798.3700)100 EUR - 1124.8235 (на 24 травня - 1119.3147)10 RUR - 2.8075 (на 24 травня - 2.8169)Облікові курси банківських метал лов на 25.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)95XAU10Золото-121412.12 (на 24 травня-120434.11)961XAG10Срібло-2862.16 (на 24 травня-2770.34)962XPT10Платина-140592.96 (на 24 травня-140273.61)964XPD10Паладій-58839.87 (на 24 травня-58121.34)

Офіційний курс НБУ на 25.05.11 100 USD США - 798.3700 (на 24 травня - 798.3700) 100 EUR - 1124.8235 (на 24 травня - 1119.3147) 10 RUR - 2.8075 (на 24 травня - 2.8169) Облікові курси банківських метал лов на 25.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 121412.12 (на 24 травня - 120434.11) 961 XAG 10 Срібло - 2862.16 (на 24 травня - 2770.34) 962 XPT 10 Платина - 140592.96 (на 24 травня - 140273.61) 964 XPD 10 Паладій - 58839.87 (на 24 травня - 58121.34)

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