Анонс на 25 травня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Відбудеться пленарне засідання VII сесії Київради VI скликання.

* Відбудеться Всеукраїнська конференція «Побудова ефективної системи стягнення простроченої заборгованості у житлово-комунальному господарстві України», організована компанією «Агентство комплексного захисту бізнесу «Дельта М». Будуть розглядати проблему ефективного повернення заборгованості в комунальному секторі України. Учасники поділяться власними ідеями і напрацюваннями, обговорять можливості виходу з ситуації, що склалася.

* Відбудеться відкриття чергового третього засідання Міжнародного Союзу ветеранів атомної енергетики та промисловості. Планується розглянути питання, пов`язані з вирішенням завдання збереження критичних знань, управління знаннями, організації навчання у системі підвищення кваліфікації і навичок працівників АЕС.

* Круглий стіл на тему: «Реалізація транзитного потенціалу України». Питання: потенційний обсяг ринку логістичних послуг в Україні; які прогнози обсягів товаропотоку через Україну. Куди відхиляються транзитні потоки; скільки Україна може заробити на транзиті; чи спростить новий Митний кодекс транзит товарів; скільки Україна планує інвестувати в розвиток інфраструктури та ін. Учасники: керівники Мінінфраструктури, Держмитслужби, «Укрзалізниці» та Укравтодору, представники дипломатичних місій в Україні, національні інвестори та міжнародні логістичні компанії, голови галузевих асоціацій - "Укрзовніштранс", "Українська логістична асоціація" "Укрпорт", експерти та науковці.

* Круглий стіл на тему: «Скасування мораторію на продаж землі: загроза або можливість?». Організатор: Інститут Горшеніна. Питання: Скасування мораторію на продаж землі: за і проти; Роль України в умовах ймовірної світової продовольчої кризи. Учасники: Юрій Кармазін, народний депутат України (НУ-НС), голова Партії захисників Вітчизни; Володимир Яворівський, народний депутат України (БЮТ); Микола Калюжний, заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України; Сергій Святко, радник міністра аграрної політики України, директор ДП «Земельний фонд».

* Відбудеться публічна дискусія на тему: "Валютне регулювання: загрози реальні і уявні", яка буде проведена з ініціативи ГО "Ліга фінансового розвитку" за підтримки проекту USAID "Розвиток фінансового сектору" FINREP і "Дзеркала тижня. Україна". Запрошені: Ігор Юшко, голова правління "Дочірнього банку Ощадбанку Росії"; Сергій Наумов, голова правління "Правекс-банку"; Павло Цетковський, голова правління "Ерсте Банку" (Україна).

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Життя за металобрухт: селяни і профспілки самі захищають Кирнасівський завод», на якій буде оголошено про ініціативи з оборони майна та землі громади та поінформовано про роль формальної влади в конфлікті з рейдерами. Учасники: Георгій Северин, начальник охорони Кирнасівського цукрового заводу ТОВ "Сахара", голова первинної профспілкової організації "Кирнасівський цукровий завод", НФПУ; Дмитро Савлук, старший зміни, охоронець; Ганна Супрун, член ініціативної групи смт. Кирнасівка (вчителька історії); Андрій Бондаренко, заступник голови Вінницької облорганізації Всеукраїнської незалежної профспілки "Трудящі"; Ігор Попенко, голова Вінницької облорганізації Всеукраїнської незалежної профспілки "Трудящі"; Григорій Кабанченко, заступник голови НФПУ.

* Круглий стіл на тему: «Іноземний банківський капітал в Україні: співвідношення вигод і ризиків». Організатори: Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, Комітет ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, АУБ. Запрошені: Сергій Арбузов голова НБУ; Станіслав Аржевітін, голова Ради АУБ, Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ; Тетяна Єфименко, президент Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України; Анатолій Аксюта, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, Анатолій Мярковський , перший заступник міністра фінансів України, Віктор Пинзеник, заступник голови Наглядової ради ПАТ «УкрСиббанк» та ін.

* Відбудеться розширене засідання Ради директорів Конфедерації будівельників України. Питання: хід прийняття підзаконних нормативно-правових актів до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності»; план заходів Конфедерації будівельників України; затвердження місії, цілей та завдань Конфедерації; затвердження положень діяльності Конфедерації. На засідання запрошений Головний Державний інспектор з нагляду у сфері пожежної безпеки міста Києва Володимир Бондаренко.

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