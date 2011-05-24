Головне на 24 травня

Фінанси

Нацбанк Білорусі девальвував національну валюту більш ніж на 50%

Національний банк Білорусі девальвував національну валюту - білоруський рубль - більш ніж на 50%.

Як передає радіо «Свобода», повідомлення про це опубліковано было вчора ввечері на сайті Нацбанку.

Офіційний курс на завтра встановлено на рівні 4930 білоруських рублів за долар, тоді як днем раніше він становив трохи менше 3200 рублів.

Валютна криза в Білорусі триває вже кілька місяців. За офіційним курсом купити іноземну валюту практично неможливо. На "чорному" ринку за долар США останнім часом пропонували більше 5 тис. білоруських рублів.

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Протягом року ціна на золото може знизитися до рівня 2008 року – експерти

Протягом 2011 року ціна на золото може знизитися до рівня 2008 року, що буде першим за останні п`ять років значним зниженням його вартості.

Таку думку висловив на прес-конференції в УНІАН фінансовий консультант компанії TeLeTRADE Павло ПЛАТОНОВ.

«Я орієнтуюся, якщо ми беремо 2011 рік, що ціна може досягти рівня 1400 дол., - сказав П.ПЛАТОНОВ. - «Просадка» можлива навіть нижча за цей рівень, але рік закінчиться десь у цих межах».

Свій прогноз він пояснив тим, що економіки розвинених країн виходять з кризи, що підштовхує інвесторів, які для збереження капіталу вкладали в золото, продавати його для того, щоб вкладати в реальний сектор економіки.

У свою чергу, фінансовий консультант TeLeTRADE Юлія КОНОПЛЯ уточнила, що йдеться не про колосальне зниження, а про коригування. «Можливе коригування, але не зміна тренда», - сказала експерт.

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ПЕК

Янукович на зустрічі з Міллером: газова угода «є некоректною для України»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав голову правління ВАТ “Газпром” Олексія МІЛЛЕРА обговорити питання щодо зниження ціни на російський газ для України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, таку думку Президент висловив під час зустрічі із головою правління ВАТ «Газпром» та міністром з питань палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ.

«Треба знаходити паритетні рішення і на їх основі будувати наші взаємини», – зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, він мав розмову зі своїм російським колегою Дмитром МЕДВЕДЄВИМ – у результаті з’явилася пропозиція провести зустріч із керівником «Газпрому» та обговорити актуальні питання нашої співпраці. В.ЯНУКОВИЧ також відзначив, що високо цінує демонстроване керівництвом «Газпрому» розуміння ситуації, в якій перебуває Україна. Так само українська сторона розуміє проблеми Росії, додав він.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив: підписана в 2009 році газова угода «є некоректною щодо України». «Звичайно, викликає питання і базова ціна, і сама формула. Та формула, яка застосовується в Європі, для України абсолютно не підходить», – підкреслив Президент.

Безперечно, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, ціна на газ для нашої держави, порівняно з країнами Європи, має бути значно нижчою – враховуючи зокрема меншу відстань між Україною та Росією й підписані торік харківські угоди.

«Я б хотів, щоб ми з вами сьогодні як старі партнери обговорили цю тему», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Зі свого боку голова правління «Газпрому» відзначив актуальність сьогоднішньої зустрічі – адже нині вже зрозумілою є поточна динаміка газового ринку в Європі, країнах СНД, самій Росії.

«Сьогодні я готовий з вами обговорити ті тенденції, які складаються на ринку, фактори, що впливають на нього, а також всі питання нашого перспективного співробітництва в газовій сфері», - сказав О.МІЛЛЕР.

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«Укртрансгаз» скоригував терміни ремонтних робіт на ГТС

ДК «Укртрансгаз» скоригувала терміни проведення і види ремонтних робіт на газотранспортній системі (ГТС) за Балканським напрямом у 2011 році, а також узгодила пропозиції з приводу термінів ремонтів у 2012 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що ці та інші питання делегація «Укртрансгаза» обговорювала зі своїми колегами з ВАТ «Газпром» і ВАТ «Газпром експорт» (Російська Федерація), АТ «Молдовагаз» (Молдова), ЕАД «Булгартрансгаз» (Болгарія), АТ «ГА-МА» (Македонія), АТ «Боташ» (Туреччина), АТ «ДЕСФА» (Греція) та іншими на 19-й диспетчерській нараді, що відбулася в Кишиневі (Молдова) 17-21 травня.

Учасники наради відзначили, що в 2010 році транзит газу до країн Балканського регіону і Туреччини працював безперебійно і надійно, забезпечуючи споживачів заявленими обсягами природного газу.

Крім того, як відзначили представники «Газпрому» і «Газпром експорту», в Балканському напрямі за 4 місяці 2011 року значно зріс відбір газу споживачами - на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Така динаміка зберігається і впродовж травня.

За словами директора Об`єднаного диспетчерського управління (ОДУ) ДК «Укртрансгаз» Андрія ДАЦЮКА, представники всіх компаній, що беруть участь в транзиті російського газу за Балканським напрямом, проінформували учасників наради про технічний стан транзитної системи в межах своїх зон відповідальності, про плани щодо її розширення і реконструкції, а також про стан диспетчерської взаємодії та підсумки виконання рішень попередньої наради. За підсумками диспетчерської наради підписано відповідний протокол.

«Систематична синхронізація ремонтний-профілактичних робіт дозволяє максимально зменшити можливі збитки від простою потужностей, як видобувних, так і транспортних, а також забезпечити отримання природного газу споживачами в повному обсягу. А унікальність нашої системи дозволяє одночасно транспортувати газ, закачувати в підземні сховища і проводити ремонтно-профілактичні роботи», - зазначив А.ДАЦЮК.

Так, станом на 21 травня в підземні сховища газу (ПСГ) з початку сезону закачування закачано близько 2,7 млрд. куб. м. газу.

Компанія своєчасно і в повному обсягу цзгоджує плани проведення профілактичних і ремонтних робіт на ГТС. Так, нагадаємо, ОДУ ДК «Укртрансгаз» під час диспетчерської наради компаній - транзитерів природного газу до країн Південно-Західної Європи, що відбулася з 11 по 14 квітня в Абано Термі (Італія), узгодило з європейськими партнерами проведення профілактичних і ремонтних робіт на ГТС за Ужгородським напрямом у 2011 році.

Довідка УНІАН. Питання узгодження обсягів і термінів проведення ремонтних робіт на національних транзитних газотранспортних системах у диспетчерських відносинах займають особливе місце.

Кожна з країн-учасниць збирає дані про необхідність виконання ремонтних робіт на своїй ГТС: терміни виконання, максимальна продуктивність системи тощо. Після цього на основі наданих проектів розробляється єдиний синхронізований план-графік планово-профілактичних ремонтних робіт (ППР) по всій інтегрованій газотранспортній системі Європи.

План-графік розглядається і узгоджується на спеціальних диспетчерських нарадах, щоб у газотранспортних компаній була можливість провести підготовчі заходи до ремонтів.

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Агро

Аграрні організації просять Президента ветувати введення експортних мит на зерно

Українські аграрні організації звернулися з відкритим зверненням до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати введення експортних мит на зерно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО.

У зверненні громадські професійні організації просять Президента ветувати положення урядового проекту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур" (№8321).

"За підрахунками експертів, якщо цей закон набуде чинності, то селяни в цінах, які склалися на даний момент, втратять, щонайменше, 6 млрд. грн. Ще одна дуже велика проблема пов`язана з ухваленням нового Податкового кодексу, який передбачає ту норму, яка не дає права одержувати ПДВ при експорті зернових, а це ще 20%. Якщо перевести це в ціни, то це 12 млрд. грн. Тобто, 12 і 6, це 18 млрд. грн. – мінімальні втрати фермерів за тих обставин, які виникають у зв`язку з введенням в дію Податкового кодексу і можливої дії закону (про введення експортних мит на зерно – УНІАН)", - повідомив Л.КОЗАЧЕНКО.

За його словами, громадські організації підписали звернення до Президента, в якому просять ветувати вказаний закон і терміново створити робочу групу, яка вивчить ситуацію, пов`язану з дією норм ПК, що передбачають відміну відшкодування ПДВ при експорті зернових.

Звернення підписали Українська аграрна конфедерація, Українська зернова асоціація, Асоціація фермерів і приватних землевласників України і Аграрний союз.

Нагадаємо, 19 травня Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортною) мита на деякі види зернових культур”. За дане рішення проголосували 226 з 396 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі. Законом вводиться до кінця року вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.

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Будівництво

Постраждалим від «Еліта-Центр» до липня обіцяють 100 квартир у двох будинках

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує в другому кварталі п.р. ввести в експлуатацію два житлові будинки, в яких потерпілим від діяльності групи компаній «Еліта-Центр» буде передана близько 100 квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів президент ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ на відкритті під заселення житлового будинку на пр. Правди, 5-б, 25% квартир в якому передається інвесторам «Еліта-Центр».

Він уточнив, що один будинок розташовано на вул. Лайоша Гавро, в якому потерпілим інвесторам планується передати 61 квартиру, а інший - на пр. Маяковського, 1-3, в якому потерпілим від «Еліта-Центр» планується передати 39 квартир.

«Ми дуже хочемо, і робимо все для цього, щоб здати їх у другому кварталі. І ми хочемо розпочати роботи ще по шести земельних ділянках цього року», - сказав М.ГОЛИЦЯ.

Він уточнив, що будівництво будинків для постраждалих від «Еліта-Центр» планується розпочати, зокрема, на вул. Драгоманова, Вірменській, Радунській, Ревуцького.

Сьогодні, відкриваючи під заселення житловий будинок на пр. Правди, 5-б, в якому перші квартири передані постраждалим від «Еліта-Центр», М.ГОЛИЦЯ відзначив, що 31 квартиру потерпілі інвестори одержали без оздоблення, що і було передбачено к договорах з «Еліта-Центр». При цьому, з урахуванням різниці між переданими площами квартир і площами, які фігурували в договорах з «Еліта-Центр», інвестори доплатили близько 900 тис. грн., в середньому по 30 тис. грн. за квартиру.

Як повідомляв УНІАН, ХК «Київміськбуд» планує в другому кварталі 2011 року ввести в експлуатацію житловий будинок в Оболонському районі Києва на вул. Лайоша Гавро, частина квартир в якому буде передана для потерпілих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Двохсекційний монолітно-каркасний житловий будинок на 19-23 поверхи розраховано на 220 квартир, з яких 108 однокімнатних, 32 двокімнатних, 70 трикімнатних, 2 чотирикімнатних і по 4 п’яти і шестикімнатних. Загальна площа будинку становитиме 35,9 тис. кв. м, площа квартир – 18,8 тис. кв. м, площа вбудованих приміщень – 2,4 тис. кв. м. Проектом передбачене розміщення на перших поверхах будинку магазину продовольчих товарів, офісів, аптеки, відділення зв`язку, пункту молочної кухні, магазину іграшок і канцтоварів, ігрового залу, кімнати дільничного. У будинку також передбачено підземний паркинг.

«Київміськбуд» також планує в другому півріччі 2011 року ввести в експлуатацію житловий будинок на пр. Маяковського на Троєщині, частину квартир в якому буде передано для потерпілих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Двохсекційний 12-24-поверховий будинок розраховано на 170 квартир, з яких 79 однокімнатних, 34 двокімнатних, 57 трикімнатних. Загальна площа будинку становитиме 18,4 тис. кв. м, площа житлової частини – 17,8 тис. кв. м, площа нежилих приміщень – 605 кв. м. Площа ділянки під забудову становитиме 0,5 га.

Проектом також передбачено розміщення відкритих гостьових автостоянок, а також прибудованого паркингу з металоконструкцій на 68 машино-місць, будівництво якого віднесене до другої черги. Будівництво будинку розпочалося у травні 2010 року.

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Київ може знизити частку квартир в об`єктах «Київміськбуду» для постраждалих від «Еліта-Центр»

Київська міська державна адміністрація планує знизити частку квартир в житлових будинках, споруджуваних холдинговою компанією «Київміськбуд», що їх планувалося передати постраждалим від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ на відкритті під заселення житлового будинку на проспекті Правди, 5-б, 25% квартир в якому передається інвесторам «Еліта-Центр».

«Ми можемо переглянути - і, мабуть, це зробимо - договір з «Київміськбудом» для того, аби у нього була економічна доцільність будувати. Ми не вкладаємо бюджетних коштів, але ми одержуємо квартири для «Еліта-Центр» за рахунок виділення земельних ділянок. 25% в тих умовах, які є, підприємство не витягне, бо потрібно перекласти вартість цього житла, яке надається безкоштовно, на інвесторів. Сьогодні це дуже багато. Тому ми зменшимо відсоток. І, я думаю, що питання нормальне, автоматично вирішуватиметься, у тому числі й наступного року», - сказав він.

При цьому О.ПОПОВ не уточнив, до якої межі планується знизити частку квартир ошуканим вкладникам квартир, відзначивши, що це питання ще вирішуватиметься.

Голова КМДА припустив, що питання перегляду частки передаваних квартир буде розглянуто наступного тижня.

«Мабуть, це буде рішення Київради, оскільки це певні зобов`язання міста і підприємства», - додав він.

У свою чергу президент холдингової компанії «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ відзначив, що в законі «Про регулювання містобудівної діяльності» вказано, що граничний розмір відрахувань забудовника місту становить 4% кошторисної вартості об`єкту. «Ми згодні ці 4% перевести в квартири, це буде десь 5%, і тоді ми зможемо почати будівництво одразу шести майданчиків», - додав він.

Президент компанії уточнив, що цього року планується почати будівництво житлових будинків, частина квартир в яких буде передана постраждалим від «Еліта-Центр», на шести земельних ділянках, зокрема на вулиці Драгоманова, Вірменській, Радунській, Ревуцького.

Як повідомляв УНІАН, акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» 24 травня відкриває під заселення житловий будинок на просп. Правди, 5-Б в Подільському районі Києва, частина квартир в якому буде передана постраждалим від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

22-поверховий житловий будинок введено в експлуатацію в березні 2011 року. Будинок розрахований на 126 квартир загальною площею 9,1 тис. кв. м, з яких 42 однокімнатних, 21 двокімнатна, 63 трикімнатних. Площа вбудованих приміщень становить 627 квадратних метри, площа земельної ділянки під забудову – 0,51 га.

31 квартиру (площею 2266 кв. м), що становить 25% площі квартир у будинку, передано Київському інвестиційному агентству для постраждалих від діяльності групи компаній «Еліта-Центр». Із загальної кількості квартир - 5 однокімнатних, 15 двокімнатних і 11 трикімнатних.

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Транспорт/Зв`язок

В Європі вже скасовано понад 250 рейсів через виверження ісландського вулкану

Понад 250 рейсів скасовано в Європі у вівторок через розповсюдження хмари попелу від виверження ісландського вулкану Грімсвотн на територію Шотландії і північ Ірландії. Про це повідомляє агентство "Франс Прес" з посиланням на заяву представника Євроконтролю (Європейська організація з контролю за повітряним простором - Eurocontrol).

Дим від вулкану Грімсвотн (південний схід Ісландії), виверження якого розпочалося 21 травня, піднявся на висоту до 20 кілометрів, передає РІА "Новости". Ісландські вулканологи раніше заявляли, що виверження вулкана триватиме, найімовірніше, кілька днів чи тижнів і не призведе до всеєвропейського авіаційного колапсу, як навесні 2010 року під час виверження іншого ісландського вулкана Ейяф’ятлайокудль.

"Хмара попелу досягла Шотландії і півночі Ірландії, і авіакомпанії ухвалили рішення не виконувати польоти у небезпечних зонах, в яких відзначено високу концентрацію попелу. Хмари попелу наприкінці дня досягнуть півдня Скандинавії, Данії і частини Німеччини. Далі вони можуть продовжити свій рух на південь і зачепити Францію, потім Іспанію, однак коли саме це відбудеться, сказати складно", - цитує агентство повідомлення представника Євроконтролю Брайяна ФЛІННА, розміщене в офіційному мікроблозі організації в Twitter.

Як відзначає агентство з посиланням на державного оператора аеропортів Норвегії Avinor, хмара попелу від виверження ісландського вулкана у вівторок вранці досягла південно-західної частини Норвегії, у зв`язку з чим є незначні перебої в авіасполученні.

За словами представника Avinor, хмари попелу досягли двох міст на південному заході Норвегії, проте "літаки продовжують злітати і сідати в аеропортах цих міст". Він відзначив, що перебої в авіасполученні в країні "дуже незначні" на даний час.

Вулканічний попіл є серйозною загрозою для літаків, оскільки його частинки, потрапляючи в реактивні двигуни, можуть швидко вивести їх з ладу.

Проте вулкан Грімсвотн викидає попіл, частинки якого значно більші: вони швидші осідають на землю і менше затримуються в атмосфері.

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Авіакомпанії на літній сезон розширили внутрішню маршрутну мережу в «Борисполі»

У аеропорту «Бориспіль» завдяки національним перевізникам розширено внутрішню маршрутну мережу на період літньої навігації 2011 р. Про це УНІАН повідомляє прес-служба аеропорту.

Згідно з повідомленням, найінтенсивнішу програму авіаперевезень з аеропорту "Бориспіль" по Україні пропонують авіакомпанії "Аеросвіт" і "Дніправіа" - більш як 160 спільних авіарейсів на тиждень до 6 міст країни. Зокрема, в розпал літнього сезону компанії здійснюватимуть з "Борисполя" по 4 вильоти на день до Сімферополя, Одеси, Донецька, Харкова і Дніпропетровська, 3 рейси на день до Львова і щоденний рейс до Івано-Франківська.

Крім того, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з початку літньої навігації виконує з аеропорту «Бориспіль» регулярні рейси до Дніпропетровська, Одеси і Сімферополя. 10 червня авіакомпанія відновлює регулярні польоти до Львова. Рейси виконуватимуться двічі на день щоденного (крім вівторка).

Як наголошується в повідомленні, внутрішні рейси в аеропорту «Бориспіль» зручно стикуються з усіма європейськими напрямами авіакомпаній.

Довідка УНІАН. ДП "Міжнародний аеропорт" Бориспіль "є головними повітряними воротами України і обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт розташований на перетині багатьох повітряних трас, які проходять з Азії до Європи, Америки і в зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

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