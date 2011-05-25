Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив ряд кадрових ротацій.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Вадима СИДЯЧЕНКА з посади заступника голови Національного агентства екологічних інвестицій України, Віктора БОНДАРЕНКА з посади першого заступника голови Вищої атестаційної комісії України, Ірину МАТЯШ з посади першого заступника голови Державного комітету архівів України, Володимира КУЛІНІЧА з посади заступника голови Державного комітету України із земельних ресурсів - голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру у зв`язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі.

Також звільнено Олену ТАРАНЕНКО з посади першого заступника голови Державного комітету України з державного матеріального резерву відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

Крім того, звільнено Олексія ПШЕНИЧКУ з посади заступника голови Державної служби технічного регулювання України, іншим указом його призначено першим заступником голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.