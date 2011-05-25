ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» в публікації «Нова Енергостратегія передбачає приватизацію енергетики» пише - судячи з проекту Енергетичної стратегії України до 2030 року, яку обговорюють зараз в Кабінеті Міністрів, уряд не планує і далі базуватися на вугіллі та ядерному паливі, але хоче передати багато енергооб`єкти у приватні руки...

http://delo.ua/ukraine/novaja-energostrategija-predusma-157984/

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Також «Діло» подає матеріал «Німці збільшили свою частку в капіталі банку «Форум», в якому пише - другий за величиною банк Німеччини - Commerzbank - збільшив свою частку в статутному капіталі українського банку «Форум» на 1,4 процентного пункту...

http://delo.ua/finance/nemcy-uvelichili-svoju-dolju-v-ka-157996/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Молдова не хоче займатися суперечкою», в якому пише - Молдова використала право вето для створення при СОТ експертної групи з вирішення торгової суперечки з Україною. Суть конфлікту - стягування з українських виробників соків та пива екологічного збору, від якого звільнені місцеві виробники. Вирішення спору на рівні експертної групи є пріоритетом для України, впевнені експерти, а тому країна повинна подати повторну заявку, блокувати яку Молдова вже не зможе...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1647187

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Віктор Янукович налагоджує контракти», в якому пише - вчора президент Віктор Янукович зробив офіційну пропозицію "Газпрому" переглянути формулу ціни на газ. У російській монополії цю пропозицію не коментують, проте в Міненерго говорять про небажання Росії переглядати існуючі контракти. Українська влада змушена вести переговори з Росією, щоб підготувати грунт для компромісного рішення, яким може стати вихід на ринок нового посередника, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1647193

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Стратегію затуманюють ціною», в якому пише - Україна почала втрачати транзитні обсяги поставок газу в Європу. Одночасно в травні основною газовою темою в устах українських чиновників став перегляд цінової формули на російський газ. Однак, цінове питання в рамках заданого владою формату поки не вирішується, в той же час транзитні перспективи вітчизняної ГТС продовжують танути на тлі відсутності системної політики в галузі...

http://markets.eizvestia.com/full/strategiyu-zatumanivayut-cenoj

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Також «Економічні відомості» подають матеріал «Вагонів не вистачає, але не всім», в якому пишуть - заборона на вивезення в РФ щебеню вагонами «Укрзалiзницi» пов`язана з тіньовим розподілом рухомого складу, вважають учасники ринку, а запропонована схема з використання в зворотному напрямку вагонів РЗ не працює. У найбільш виграшному становищі в такій ситуації перебувають приватні власники вантажних вагонів...

http://markets.eizvestia.com/full/vagonov-ne-hvataet-no-ne-vsem

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Валютна еміграція», в якому пишуть - більшість громадян України зберігають свої заощадження на депозитах і вкладають їх у купівлю іноземної валюти. Інвестувати свої накопичення в ризикові активи і золото населення поки не поспішає...

http://finance.eizvestia.com/full/valyutnaya-emigraciya

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Газета «Сьогодні» у публікації «В Україні різко впали ціни на овочі» пише - помідори, баклажани і капуста подешевшали на чверть...

http://www.segodnya.ua/news/14252594.html

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Також «Сьогодні» у публікації «У червні загрожують великі скандали та ДТП» пише - нас чекає місяць нелегких випробувань, попереджають астрологи. Все тому, що 1 червня відбудеться часткове сонячне затемнення, а в усі часи це вважалося несприятливим знаменням. Воно буде відрізняться від попередніх тим, що незабаром після нього настане місячне затемнення (15 червня)...

http://www.segodnya.ua/news/14252580.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Магія грошей: будували для Євро, а побудували... для України» пише - Євро-2012 стало прекрасним інструментом для вибивання держкоштів під ті чи інші об`єкти. Але наближається час підбивати підсумки і влада має бути готовою пояснити, на що витратили бюджетні гроші. Виявляється, "чисто" до ЧЄ ми побудували всього лише... 2 стадіони…

http://economics.unian.net/ukr/detail/89317

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Сургут» йде з прибутком» пише - Угорщина святкує перемогу над Росією і «Сургутнафтогазом»: країна викуповує 21,2% акцій нафтогазового холдингу MOL за 1,88 млрд євро. Для угорських чиновників це питання енергобезпеки держави, для «Сургута» - прибуток в 480 млн. євро...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260820/surgut_uhodit_s_pribylyu

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Також «Ведомости» у публікації «Ні сірників, ні текіли» пишуть - валютна криза в Білорусії перейшла в економічну. Росія згодна допомогти, але в обмін чекає приватизації приблизно однієї сьомої частини економіки сусіда...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260822/ni_spichek_ni_tekily

(УНІАН)