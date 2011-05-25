27-29 травня Янукович візьме участь у саміті глав держав Східної і Центральної Європи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у зустрічі глав держав Східної і Центральної Європи, що відбудеться у Варшаві (Польща) 27-29 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу радник Президента України, керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК.

За його словами, на зустрічі планується обговорити питання щодо процесів, які відбуваються в Європі, а також події в Північній Африці і деяких арабських країнах Близького Сходу.

А.ГОНЧАРУК повідомив, що в зустрічі візьмуть участь президенти всіх країн Центральної та Східної Європи крім Румунії і Сербії. За його словами, неучасть цих президентів пов’язана з тим, що на цю зустріч запрошено главу Косово, що викликало негативну реакцію у Сербії і Румунії.

Також, за словами А.ГОНЧАРУКА, в самміті, як спеціальний гість, візьме участь президент США Барак ОБАМА.

Радник Президента повідомив, що в ході зустрічі В.ЯНУКОВИЧ говоритиме про демократичні процеси в Україні.

«Ми говоритимемо, в першу чергу, про розвиток демократії у нас в країні, про розвиток тих політичних процесів, які в нас відбуваються», - сказав А.ГОНЧАРУК.

На запитання, чи готовий Президент України відповідати на запитання пов’язані з арештом представників опозиції в Україні, А.ГОНЧАРУК відповів: «Я думаю, що Президент ніяк не буде пояснювати ситуацію пов’язану з судовою справою, яка знаходиться в процесі розвитку. Якихось питань з боку колег точно не має бути, оскільки це питання знаходиться поза межами нормального протоколу», - додав А.ГОНЧАРУК.

Він також повідомив, що в ході самміту відбудуться також двосторонні зустрічі В.ЯНУКОВИЧА із своїми колегами. Питання, які обговорюватимуться під час цих зустрічей стосуватимуться, передусім, європейської перспективи України. Він також зазначив, що зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Б.ОБАМОЮ не планується. «У нас не буде прямого діалогу з Б.ОБАМОЮ, у нас буде спільний захід з Б.ОБАМОЮ», - сказав А.ГОНЧАРУК.