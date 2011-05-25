ЄС хоче посилити співпрацю в рамках «Східного партнерства»

Брюссель. Європейський Союз хоче підсилити співпрацю в рамках «Східного партнерства».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у представленому сьогодні Комюніке Єврокомісії і Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки «Нова відповідь сусідству, що змінюється».

«ЄС забезпечить, щоб більш просунуті і віддані демократичним реформам партнери, що підкріплюють «Східне партнерство», одержували більше переваг», - написано в документі.

Для посилення співпраці ЄС планує, зокрема, рухатися шляхом укладення і реалізації договорів про асоціацію, включаючи всесторонню зону вільної торгівлі, просування демократії, подальшого спрощення і лібералізації візового режиму, посилення секторальної співпраці, посилення роботи з цивільним суспільством.

Ініціатива ЄС «Східне партнерство» була започаткована у 2009 році і направлена на посилення співпраці з шістьма країнами – східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.