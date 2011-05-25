Головне на 25 травня

Енергетика

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виключає можливість злиття НАК «Нафтогаз України» та російського “Газпрому”.

Про це він заявив в інтерв`ю Bloomberg, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна хоче перегляду газової угоди, яку вона вважає дискримінаційною.

"Якщо Україна і вирішить продати частину своїх енергетичних ресурсів, це буде зроблено прозоро і на ринкових умовах", - наголосив Президент. За його словами, "такі великі підприємства, як енергетичні компанії, пройдуть реєстрацію для приватизації в найближчому майбутньому".

Кабінет Міністрів України своєю постановою збільшив статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Відповідна постанова Кабміну № 528 від 23 травня оприлюднена на урядовому порталі.

Згідно з документом, акції будуть сплачені облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном обігу 5-7 років. Відсоткова ставка за облігаціями не має перевищувати 9% річних.

Іншою своєю постановою (№ 527 від 23 травня) Кабмін оформив збільшення статутного фонду «Нафтогазу України» на 5 млрд. грн. – до 42 млрд. 340,905 млн. грн.

ДТЕК (м. Донецьк) створила компанію "ДТЕК-Нафтогаз". Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор ДПЕК Максим ТИМЧЕНКО на прес-конференції.

"Ми ухвалили стратегічне рішення, що ми будемо гравцем у нафтогазовому секторі", - сказав він.

За словами директора з розвитку бізнесу ДТЕК Германа АЙНБІНДЕРА, компанія створена у травні 2011 р.

Планується, що "ДТЕК-Нафтогаз" братиме участь у видобуванні вуглеводнів на шельфі Чорного і Азовського морів у рамках раніше створеної компанії Vanco Prykerchenska Ltd (Британські Віргінські острови).

Компанія також здійснюватиме видобування сланцевого газу і газу (метану) на вугільних родовищах.

Європейська комісія вперше за довгий час виступила із союзницької позиції відносно реалізації проекту газопроводу "Південний потік". Як повідомляє РІА «Новости», про це сьогодні заявив у Брюсселі міністр енергетики Російської Федерації Сергій ШМАТКО.

"Єврокомісар з енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР виступив із союзницької позиції, чого давно не було", - сказав С.ШМАТКО журналістам після презентації проекту "Південний потік" у Брюсселі.

Як повідомляє РІА «Новости», єврокомісар у своєму виступі зазначив, що Єврокомісія не має наміру вводити невиправдані обмеження на шляху реалізації цього проекту. Виступаючи на презентації, С.ШМАТКО зазначив, що Росія і ЄС можуть укласти міжурядову угоду щодо газопроводу "Південний потік", а конкретні домовленості можуть бути досягнуті восени.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що під час зустрічі з Президентом ПАРЄ Мавлютом ЧАВУШОГЛУ йшлося про те, що завтра, під час спільного засідання Бюро та Постійного комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи обговорюватиметься й питання щодо ситуації з кримінальними справами, які порушені проти колишнього прем’єр-міністра України, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав журналістам після завершення зустрічі.

За його словами, під час зустрічі М.ЧАВУШОГЛУ зазначив, що «на цю тему буде розмова під час засідання завтра для того, щоб не було жодних підстав говорити, як він сказав, про політичну складову як домінуючу в цьому питанні».

В.ЛИТВИН припускає, що «очевидно, вони будуть ставити відповідні запитання і пропонувати відповіді на них, у тому числі під час виступу головуючого від України міністра закордонних справ України».

Фондовий ринок

Сім компаній із України мають намір провести свою презентацію під час саміту IPO країн Центральної та Східної Європи (CEE IPO Summit), який стартував сьогодні у Варшаві

Про це свідчить порядок денний організованого польською владою саміту, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Українські компанії складуть половину всіх фірм, які проведуть презентацію під час дводенного саміту.

Зокрема, презентацію мають намір провести найбільший в Україні видобувач нафти і газу «Укрнафта», торговець нафтопродуктами «Галнафтогаз», будівельна TMM, медійна United Media Holding, а також компанії Creativ Group, MTI Group і Westa.

Організатори саміту повідомили УНІАН, що в його роботі візьмуть участь представники близько 70 компаній із України.

Співрозмовник агентства не уточнила кількість всіх учасників, зауваживши, що українські компанії за кількістю представників є одними з лідерів.

Серед українських учасників - агропромисловий холдинг «Авангард», компанії «Укрзернопром», «Укпродукт Груп», «Укрсоцбанк», «СКМ-медіа», «Укрексімбанк», інші як національні, так і міжнародні компанії, що працюють в Україні, і фірми, що вже котируються на ВФБ.

Згідно з порядком саміту, презентації компаній відбудуться в четвер.

Фінанси

Єврокомісія вирішила збільшити допомогу країнам-сусідам на 1,24 млрд. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це 24 травня заявив Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

«Єврокомісія сьогодні вирішила збільшити фінансування Європейської політики сусідства на 1,24 млрд. євро, збільшивши підтримку ЄС нашим партнерам на Півдні і Сході практично до 7 млрд. євро протягом двох наступних років», - сказав він.

«Це більше, ніж обіцянка додаткових грошей. Це відчутний виявлення наших зобов`язань щодо реформ у країнах-партнерах. І це демонструє, що ми серйозні у нашому бажанні допомогти тим, хто прагне до політичної свободи і кращого майбутнього», - додав Президент Єврокомісії.

За словами Ж.М.БАРРОЗУ, гроші надаватимуться на чітких умовах за принципом «більше за більше».

Київська міська рада дозволила Києву взяти кредит у 300 млн. доларів, скасувавши своє попереднє голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, розглянути це питання повторно депутатам запропонувала секретар міськради Галина ГЕРЕГА.

При повторному голосуванні проект щодо зовнішнього запозичення отримав підтримку 71 голосу із 96 зареєстрованих у залі депутатів.

У січні-квітні 2011 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 72,9 млрд. грн., що в зіставних цінах на 16,8% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомляє Державний комітет статистики.

В середньому одне підприємство реалізувало послуг на суму 1,453 млн. грн. Цей показник був найбільшим на підприємствах Києва, Одеської та Київської областей (4,335 млн. грн., 1,755 млн. грн., 1,637 млн. грн. відповідно), найнижчим – на підприємствах Хмельницької області (505,1 тис. грн.).

У квітні ц.р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 19,7 млрд. грн., що на 18,2% більше (у зіставних цінах), ніж у квітні 2010 року. В структурі обсягу реалізованих послуг більше половини (52,7%) становили послуги транспорту, пошти й зв`язку, майже третина (30,5%) – послуги з проведення операцій із нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям.

Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської та Донецької областей становив більше половини (52,4%) загального обсягу реалізованих послуг.

Зокрема, в квітні 2011 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 152,8 млн. грн., що на 27,8% більше, порівняно з квітнем 2010 року (в січні-квітні ц.р. – 536,6 млн. грн., що на 34,2% більше, ніж у січні-квітні 2010 року).

Готелі та ресторани України в квітні ц.р. реалізували послуг на суму 284 млн. грн., що на 43,1% більше, ніж за аналогічний період 2010 р. (у січні-квітні ц.р. на 928,1 млн. грн., що на 30,3% більше).

У квітні ц.р. підприємства сфери транспорту та зв`язку реалізували послуг на суму 11,523 млрд. грн. - на 19,6% більше, ніж у квітні 2010 р. (у січні-квітні ц.р. на 42,955 млрд. грн., що на 18,7% більше, ніж у січні-квітні 2010 р.).

Підприємства, що проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надають послуги підприємцям, реалізували послуг на суму 6,015 млрд. грн. - на 34,9% більше, ніж у квітні минулого року (21,999 млрд. грн., на 32,5% більше).

У сфері освіти в квітні ц.р. було надано послуг на суму 233,4 млн. грн., що на 9,6% більше, порівняно з квітнем 2010 р. (968,5 млн. грн., на 7,5% більше); у сфері охорони здоров`я та надання соціальної допомоги – на суму 373,1 млн. грн., що на 2,2% більше, ніж у квітні минулого року (1,488 млрд. грн., на 5,4% більше); у сфері комунальних та індивідуальних послуг, а також у сфері культури та спорту – на суму 1,119 млрд. грн., що на 40,4% більше, порівняно з квітнем 2010 р. (у січні-квітні ц.р. на 4,034 млрд. грн., що на 16,4% більше, ніж у січні-квітні 2010 р.).

Завершено аналіз обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«У цілому завершено аналіз обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги в усій країні. Мало того, що це була величезна робота через обсяг паперів, які наплодили місцеві влади, комунальні організації, також треба сказати, що стан справ у цій сфері цілком можна порівняти з занедбаною хронічною хворобою», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що уряд повинен затвердити єдиний алгоритм розрахунку справедливих тарифів і жорстко контролювати його виконання у всій країні. Також глава уряду повідомив, що наступне засідання Кабміну буде присвячене цій проблемі. Зокрема буде заслухано інформацію профільного міністерства і керівників органів місцевої влади. М.АЗАРОВ наголосив, що за результатами цього засідання будуть прийняті необхідні, в тому числі кадрові рішення. «Що ми врешті зробимо: чітко і доступно скажемо людям, як треба розраховувати тарифи. Перевіряйте, контролюйте свої місцеві органи, вимагайте звіту за кожну копійку, яку ви заплатили комунальникам», - зазначив глава уряду. Також він відзначив значну роль громадськості у вирішенні цієї проблеми. Крім того, він доручив міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ внести на розгляд уряду юридичний механізм звіту перед споживачами комунальних послуг та його запровадження по всій країні.

Сільське господарство

Кабінет Міністрів України скасував дію квот на експорт зернових з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

(УНІАН)