Курс НБУ на 26.05.11

Офіційний курс НБУ на 26.05.11100 USD - 798.3700 (25 травня - 798.3700)100 EUR - 1123.2268 (25 травня - 1124.8235)10 RUR - 2.8033 (25 травня - 2.8075)Облікові курси банківських металів на 26.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121911.10 (25 травня-121412.12)961 XAG 10 Срібло-2967.54 (25 травня-2862.16)962XPT10Платина-141071.98(25 травня-140592.96)964XPD10Паладій-58919.71 (25 травня-58839.87)

Офіційний курс НБУ на 26.05.11 100 USD - 798.3700 (25 травня - 798.3700) 100 EUR - 1123.2268 (25 травня - 1124.8235) 10 RUR - 2.8033 (25 травня - 2.8075) Облікові курси банківських металів на 26.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-121911.10 (25 травня-121412.12) 961 XAG 10 Срібло-2967.54 (25 травня-2862.16) 962XPT10Платина-141071.98(25 травня-140592.96) 964XPD10Паладій-58919.71 (25 травня-58839.87)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter