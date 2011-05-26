Анонс на 26 травня

* У м. Ялта (АР Крим) проходитиме XVIII засідання Координаційної ради керівників податкових служб держав-учасниць СНД, XXVII засідання Ради керівників податкових служб при інтеграційному комітеті ЄврАзЕс. У засіданні Координаційної ради візьмуть участь керівники податкових служб 12 країн: Республіки Азербайджан, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Киргизія, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, України, Латвії, Литви та Естонії. У рамках заходу запланована протокольна зйомка підписання офіційних документів та брифінг керівників податкових відомств для представників ЗМІ.

* Фонд «Ефективне управління» і МКК Monitor Group проведуть практичний семінар з регіонального економічного розвитку. Теми: Розробка стратегії регіонального розвитку на прикладі туристичного, сільськогосподарського та будівельного кластерів. Практичні висновки з досвіду впровадження стратегій регіонального розвитку в місті Львові та Донецькій області. Принципи успішного залучення інвестицій в країни і регіони та ін.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

* Відбудеться міжнародна конференція «Україна на шляху до європейського соціального державі». Організатори - Федерація профспілок України у співпраці з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана.

* Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв проведе селекторну нараду з керівниками всіх регіонів України з приводу виконання доручень Президента України та КМУ щодо забезпечення літнього відпочинку для дітей. Крім того, на нараді планується обговорити заходи щодо запобігання лісових пожеж, а також хід виконання доручень про створення сучасної інфраструктури зберігання і оптового продажу овочів і фруктів.

* Відбудеться чергова XVIII Звітно-виборна Конференція Національної асоціації кредитних спілок України.

* Відбудеться брифінг на тему: «Забезпечення перевезень пасажирів під час сезонних піків - одна з головних функцій "Укрзалізниці "». В роботі візьме участь керівництво Головного пасажирського управління "Укрзалізниці". Буде повідомлено про підготовку залізниць України до літніх пасажирських перевезень, про введення нового графіка руху поїздів на 2011/2012 рр.. та ін.

* Прес-конференція посла Європейського Союзу в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейри, присвячена публікації щорічного звіту з Україною в рамках Європейської політики сусідства.

* Відбудеться презентація наймасштабнішого в Україну, що будується житлового комплексу - ЖК «Комфорт Таун». У презентації візьмуть участь представники компанії-забудовника, головні архітектори проекту, представники Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Гості та представники ЗМІ зможуть побачити весь масштаб проведених будівельних робіт проекту, поставити питання спікерам, оцінити абсолютно новий для столиці формат житла.

* Прес-конференція Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) на тему: "Результати оприлюднення звітності емітентів за 2010 рік". Учасники: директор АРІФРУ Юрій Бойко, заступник директора АРІФРУ Ігор Мельник.

* Прес-конференція на тему: "Введення в дію правил Інкотермс 2010 в України". Учасники: В. Щелкунов, президент УНК МТП; В. Яновський, перший віце-президент, ген.секретар Президії ТППУ; С. Свистіль, віце-президент УНК МТП з питань зовнішньоекономічної діяльності; І. Гресь, заступник директора департаменту держрегулювання зовнішньоекономічної діяльності , начальник відділу забезпечення нетарифного регулювання Мінекономрозвитку і торгівлі України та ін.

* У Національному банку України для представників ЗМІ відбудеться інформаційний день з питань здійснення банківського нагляду. Головна мета інформаційного дня - забезпечення прозорості функціонування банківської системи, роз`яснення механізмів здійснення банківського нагляду та підвищення осведемленності журналістів. Учасники: директор Генерального департаменту банківського нагляду А. Ткаченко та фахівці відповідних департаментів.

* Відбудеться засідання Економічної ради Українського союзу промисловців і підприємців та асоціацій виробників. Будуть розглядатися: законопроект КМУ про реформування спрощеної системи оподаткування та законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів" (№ 8217). Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутинник, заст.голови ДПАУ Сергій Лєкарь, президент Академії фінансового управління Міністерства фінансів України Тетяна Єфименко.

* Прес-конференція на тему: "Лібералізація валютного ринку: яким буде курс гривні в умовах нової політики НБУ?". Досвід інших країн. В роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україну.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведуть «Енергетичні дебати» на тему: «Південний потік». Чи вдалося Росії переконати Євросоюз у перспективах маршруту транспортування газу в обхід України? ». Учасники: незалежний експерт Володимир Саприкін і директор енергетичних програм Центру «НОМОС» Михайло Гончар. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Філософія оптимізму, або хто і що підніме імідж влади». Будуть обговорюватися теми: розвиток громадянського суспільства - взаємовідношення влади і громадськості; повернення депозитів на прикладі банку «Родовід» - спільні дії громадськості та влади; ставлення влади до дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей війни та недієздатним осіб; подяку керівництву України за вже зроблені кроки - оголошення про нагороду від громадських організацій країни. У роботі візьмуть участь представники громадських організацій, експерти, громадські та політичні діячі України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться розширена нарада, на якому буде презентовано проект Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

* Відбудеться відеоконференція з Брюсселем на тему: «Зона вільної торгівлі з ЄС: наскільки близько, наскільки глибоко і наскільки дорого». Організатор - Інститут світової політики. Учасники: Філіп Куісон, керівник Переговорної групи від ЄК з питань створення зони вільної торгівлі з Україною, Іна Кірш, представник Департаменту з політичних питань Генерального директорату ЄС з питань зовнішньої політики (Європейський парламент) і Ольга Шумило-Тапіола, запрошений експерт Фонду Карнегі за міжнародний світ - у Брюсселі.

* Відбудеться робоча поїздка Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової до Волинської області. У ході поїздки Секретар РНБО України відвідає пункт пропуску «Городище» та відділення прикордонної служби «Дубровиця». Також Раїса Богатирьова зустрінеться з керівництвом Волинської області та відвідає Волинський національний університет імені Л. Українки, де поспілкується з викладачами та студентами.

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