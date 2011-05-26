Чавушоглу підтверджує готовність ПАРЄ сприяти реформам в Україні

Голова Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ підтверджує готовність ПАРЄ сприяти здійсненню системних реформ в Україні, у тому числі шляхом залучення потенціалу Венеціанської комісії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це йшлося під час зустрічі 25 травня М.ЧАВУШОГЛУ з міністром закордонних справ України, головою Комітету міністрів Ради Європи Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

Сторони обговорили програму та пріоритети головування України у Раді Європи і торкнулися окремих актуальних питань порядку денного організації.

К.ГРИЩЕНКО та М.ЧАВУШОГЛУ також підкреслили необхідність посилення робочих контактів Комітету міністрів РЄ з ПАРЄ.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО поінформував голову ПАРЄ про заходи, що вживаються нашою державою для виконання її обов’язків та зобов’язань перед Радою Європи.

Візит М.ЧАВУШОГЛУ в Україну здійснюється на запрошення голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА у рамках головування України у КМ РЄ та у рамках участі у спільному виїзному засіданні Бюро та Постійного комітету ПАРЄ, що проходитимуть у Києві 26-27 травня.