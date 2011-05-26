Стросс-Кан: секс з покоївкою був, але "вона сама хотіла"

Екс-глава Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН, якого у США звинувачують у спробі зґвалтування, на суді наполягатиме на тому, що секс з покоївкою був за обопільної згоди.

На суді захист екс-глави МВФ наполягатиме на тому, що жінка сама йому віддалася, а потім почала шантажувати, повідомляє ТСН.

"Він розповів, що вона погодилася на секс, а потім шантажувала його, вимагаючи грошей", - пише британський таблоїд The Daily Mail з посиланням на американські джерела.

За такої стратегії захист Д.СТРОСС-КАНА спробує обернути на свою користь зразки ДНК, знайдені на сорочці покоївки, оскільки адвокати визнають, що секс був.

Засідання суду, на якому захист представить свою версію розвитку подій, відбудеться 6 червня. Д.СТРОСС-КАН очікує його під домашнім арештом, його відпустили під заставу у мільйон доларів.

62-річному французу висунули сім обвинувачень у спробі зґвалтування та сексуальному насильстві. Якщо суд визнає Д.СТРОСС-КАНА винним, йому може загрожувати до 74 років ув`язнення.

Постраждала - 32-річна емігрантка із Західної Африки, яка працює покоївкою у нью-йоркському готелі Sofitel - стверджує, що Д.СТРОСС-КАН вийшов оголений з ванної кімнати, коли вона прибирала номер, примусив її до орального сексу і намагався зірвати одяг. Нібито він кричав: "Ви що не знаєте, хто я?!", і намагався зґвалтувати жінку попри те, що вона пручалася і плакала.

Утім, нещодавнє опитування французів засвідчило, що більшість вважають Д.СТРОСС-КАНА жертвою політичних ігор. На їхню думку, його підставили, щоб "знищити" як політика та ймовірного кандидата на пост Президента Франції.

Д.СТРОСС-КАН нібито на початку цього року сказав, що боїться стали жертвою змови супротивників, і його "спіймали з повією", щоб дискредитувати.

Раніше журналісти повідомляли, ніби друзі Д.СТРОСС-КАНА намагалися підкупити родичів покоївки, щоб завершити справу "тихо і спокійно". Його адвокати стверджують, що ця інформація не відповідає дійсності.