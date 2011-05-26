Україна зацікавлена у реалізації спільних з Кубою проектів у низці галузей – Тихонов

Віце-прем’єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ наголошує, що Україна зацікавлена у реалізації спільних з Кубою проектів у низці галузей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ТИХОНОВА, про це він заявив сьогодні на зустрічі з радником з питань науки голови Державної Ради та Ради Міністрів Республіки Куба Фіделем Кастро ДІАС-БАЛАРТ.

На зустрічі сторони обговорили питання двосторонніх економічних відносин, можливих шляхів їх поглиблення, співпраці в сфері охорони здоров’я, а також питання реалізації програми «Діти Чорнобиля».

В ході розмови В.ТИХОНОВ зазначив, що Куба для України є перспективним торговельним партнером. «Ми зацікавлені у реалізації важливих для наших країн проектів в автомобільному транспорті, авіаційному комплексі, машинобудуванні, сільському господарстві, виробництві медичних препаратів і туризмі. У цьому контексті хотів би висловити задоволення результатами взаємної торгівлі за перші два місяці цього року, за які двосторонній товарообіг виріс у 5,2 рази», - сказав В.ТИХОНОВ.

У ході зустрічі В.ТИХОНОВ висловив подяку кубинському народу та керівництву Куби за надання кваліфікованої та своєчасної медичної допомоги 18 тисячам українських дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильській трагедії.

В свою чергу Фідель Кастро ДІАС-БАЛАРТ наголосив, що Куба пишається тим, що лікує українських дітей і бачить це своїм обов’язком.

*** Двосторонній обсяг торгівлі товарами за січень-лютий 2011 року становив 9,15 млн. дол. США, що в 5,2 рази більше, ніж у відповідний період 2010 року. Експорт збільшився у 6,8 разів, досягши 8,98 млн. дол. США; імпорт зменшився на 62%, склавши 0,16 млн. дол. США. Сальдо було позитивним для України - 8,81 млн. дол. США.

Двосторонній товарообіг торгівлі товарами та послугами за 2010 рік становив 31,08 млн. дол. США, причому експорт склав 17,40 млн. дол. США, імпорт - 13,67 млн. дол. США. Сальдо двосторонньої торгівлі товарами було позитивним для України - 3,72 млн. дол. США.