ВР наступного тижня має розпочати розгляд 8 законопроектів щодо візового режиму з ЄС

Наступного тижня Верховна Рада планує приступити до розгляду пакету з восьми законопроектів, що стосуються виконання плану щодо спрощення візового режиму з Євросоюзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив на зустрічі в Києві з державним секретарем з питань ЄС МЗС Іспанії Дієго Лопесом ГАРРІДО.

А.КЛЮЄВ висловив упевненість, що в найкоротші терміни ці документи будуть ухвалені.

Він також зауважив, що Україна значно активізувала виконання плану щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.

У свою чергу, коментуючи останнє Комюніке Єврокомісії «Нова відповідь сусідству, що змінюється», Д.Л.ГАРРІДО заявив, що Україна є важливим партнером Євросоюзу в рамках Європейської політики сусідства.

Він зазначив, що Україна є третьою країною за обсягами фінансування з боку ЄС після Марокко і Єгипту. «Нам здається, що Україна має чудове майбутнє», - заявив держсекретар з питань ЄС МЗС Іспанії.

Учасники зустрічі детально обговорили процес переговорів Україна і ЄС щодо створення зони вільної торгівлі, щодо спрощення візового режиму, а також перспективи підписання угоди про асоціацію. Іспанський дипломат висловив сподівання, що всі ці процеси будуть успішно завершені до кінця поточного року.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму у червні 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року.

22 листопада 2010 року ЄС надав Україні План дій зі скасування віз, який передбачає законодавчі зміни, ратифікацію низки міжнародних документів і належну імплементацію цих рішень на практиці.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяв реалізувати план до осені 2011 року, тоді як експерти називали реальним терміном виконання всіх передбачених заходів 2013-2015 р.

22 квітня 2011 р. Президент затвердив Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.