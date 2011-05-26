Луценко може бути засуджений на 5-7 років ув’язнення - політологи

Експерти не виключають, що колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО може бути засуджений на термін від 5 до 7 років ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції у Києві висловили політологи Володимир ФЕСЕНКО та Вадим КАРАСЬОВ.

За словами В.ФЕСЕНКА, для екс-міністра є серйозний привід отримати реальний термін. «Але не думаю, що це 12 років, оскільки б це виглядало неадекватно. Років 5-7 – це може бути», - сказав він, зауваживши, що, за певною інформацією, якою він володіє, цей термін може бути умовним, але, тим не менше, «неадекватним з точки зору юриспруденції та висунутих обвинувачень».

Разом з тим, В.ФЕСЕНКО не виключає, що Ю.ЛУЦЕНКО можуть засудити до реального терміну покарання і випустити на волю лише після наступних президентських виборів.

У свою чергу, В.КАРАСЬОВ зауважив: «З точки зору політичної доцільності, такий термін адекватний, але з точку зору юриспруденції – ні».

На його думку, чинна влада побоюється, що Ю.ЛУЦЕНКО вийде героєм, однак вона не хоче «проявити слабкість, і її завдання - публічно покарати ЛУЦЕНКА як фігуру буйності, фігуру, яка може розхитувати ситуацію в різні боки, щоб показати, що може статися з новими «луценками» і новими «тимошенками».