У Росії горить склад із боєприпасами, проводить евакуацію 7 тисяч осіб

У Республіці Башкортостан горить склад із боєприпасами, проводиться евакуація 7 тисяч осіб.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«Близько 11 години 30 хвилин стався вибух боєприпасів, що зберігалися на складах військової частини 67684, що дислокується у районі населеного пункту Урман Іглинського району Республіки Башкортостан (за 150 км від міста Уфа)», - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією телеканала «Росія 24», 99-й артилерійський арсенал розташований лише за в п`ять кілометрів від залізничного полотна. Рух поїздів на цій ділянці Куйбишевської залізниці перекритий через вибухи боєприпасів на складі. З прилеглої до складів зони будуть евакуйовані від 5 до 7 тисяч осіб.

За словами керівника прес-служби Приволзького регіонального центру МНС Олега ЗУГЄЄВА, на даний час на 25 автобусах із селища вже евакуйовані більш як 1 тисяча мешканців. Прилеглі до військової частини території оточені поліцією, також обмежений в`їзд на територію селища Урман.

Повідомляється, що канонада від розривів боєприпасів чутна за декілька десятків кілометрів від складу боєприпасів, густий чорний дим від пожежі видно на відстані 40 кілометрів від місця займання. На складі зберігаються старі артилерійські і танкові снаряди, які не здатні під час вибуху розлітатися на великі відстані. Проте небезпека пожежі полягає у тому, що поблизу від місця пригоди проходять численні комунікації, зокрема газо- і нафтопроводи.

Начальник Управління прес-служби і інформації Міноборони полковник Ігор КОНАШЕНКОВ повідомив, що пожежа викликала детонацію снарядів, що знаходилися на майданчику вантаження. На даний час вживаються заходи з локалізації пожежі і її гасіння. У боротьбі з вогнем задіяні 44 співробітники МНС і 14 одиниць пожежної техніки. Але пожежна техніка поки що не може впритул під`їхати до складів через канонаду.

Причини займання поки що не відомі. За деякими даними, за однією з версій, вогонь на територію складу перекинувся з лісу. За іншою версією - на складі сталося самозаймання, а лісова пожежа стала слідством вибуху, що стався на арсеналі.