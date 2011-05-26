Вступ Росії до СОТ буде позитивним чинником для світової економіки – Обама

Москва. Вступ Росії до Світової організації торгівлі буде позитивним чинником для світової економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент США Барак ОБАМА сказав за підсумками переговорів з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у Довілі.

«Наші команди докладають великих зусиль до того, що стосується вступу Росії до СОТ. Ми переконані в тому, що вступ Росії в СОТ буде позитивним чинником для російської економіки, для американської економіки, для економіки всього світу, і ми переконані в тому, що нам вдасться цього добитися», - сказав Б.ОБАМА.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що сторони говорили «про форсований вступ Росії до СОТ».

«Сподіваюся, що ми все-таки зможемо довести цей процес до кінця. Але для цього необхідні відповідні імпульси. І за результатами сьогоднішніх переговорів ми домовилися дати відповідні доручення нашим командам», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Довідка УНІАН. Росія в 1995 році почала переговори про вступ до СОТ. На сьогодні РФ не завершила переговори щодо СОТ в двосторонньому форматі лише з Грузією.