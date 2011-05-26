Генпрокуратура виявила у Держмитслужбі понад 20 осіб з підробленими дипломами

Генеральною прокуратура України в ході перевірки виявила у Державній митній службі понад 20 осіб, які працевлаштувалися за підробленими дипломами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За її даними, перевіркою встановлено, що понад 20 осіб при оформленні на роботу у Держмитслужбу використали підроблені дипломи про вищу освіту. Окрім того, встановлено факти привласнення такими особами під час роботи в митних органах фінансових коштів.

"Усі особи, які використали підроблені дипломи про вищу освіту, звільнені з органів митної служби", - зазначили у прес-службі ГПУ.

За результатами перевірки стосовно посадовців Держмитслужби порушено три кримінальні справи за ознаками ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч.2 ст.366 (службове підроблення) та ч.1 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Інші матеріали для організації відповідних перевірок направлені до правоохоронних органів за місцем вчинення правопорушень.