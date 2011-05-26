Москва. Росія і США мають намір спростити візовий режим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у спільній заяві президентів РФ і США Дмитра МЕДВЕДЄВА і Барака ОБАМИ про співпрацю у візовій сфері, ухваленій у Довілі.

«Ми продовжуємо знаходити шляхи полегшення поїздок між нашими країнами відповідно до законодавчих і нормативних актів обох держав», - йдеться у документі.

«Як перший серйозний крок ми доручили нашим офіційним особам концентруватися на питаннях лібералізації на взаємній основі візового режиму для найчисленніших категорій наших громадян, що здійснюють поїздки – бізнесменів і туристів, мандруючих індивідуально і в групах, і офіційних представників», - йдеться у заяві.

Повідомляється, що країни працюють над новою угодою про видачу за загальним правилом, без надмірно формалізованих запрошень і обґрунтувань, багаторазових віз бізнесменам і туристам, які відповідають вимогам для в`їзду, строком на 36 місяців за єдиний збір, що застосовується на взаємній основі, а також видачу багаторазових віз строком на 12 місяців для поїздок офіційних представників двох країн.

«Ми розраховуємо врегулювати ці питання і підписати таку угоду найближчим часом відповідно до внутрішніх процедур обох країн», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН запропонував ввести безвізовий режим між США і Росією.