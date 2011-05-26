Клюєв 31 травня в Брюсселі проведе переговори з питань створення ЗВТ з ЄС

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ 31 травня в Брюсселі проведе переговори з єврокомісаром з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ щодо підготовці угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив керівник переговорної групи від Єврокомісії з питань створення ЗВТ між Україною і ЄС Філіп КУЇССОН під час відеомосту Київ-Брюссель.

«Наступного вівторка пан КЛЮЄВ обговорюватиме з моїм керівником у Брюсселі (питання щодо ЗВТ - УНІАН)», - сказав він.

Разом з тим він задзначив, що до переліку питань, які обговорюватимуться, увійде питання застосування механізмів недопущення перебоїв при транзиті газу з Росії до Європи через територію України.

Ф.КУЇССОН повідомив, що планується розглянути можливість введення компенсаційних заходів у разі виникнення таких ситуацій.

ЄС вважає, що транзит газу має бути гарантований з боку України, наголосив він.

«Це буде одне з актуальних питань переговорів», - сказав Ф.КУЇССОН.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі в березні 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця 2011 року.

16-й раунд переговорів відбувся 8 квітня ц.р. у Брюсселі.