Клюєв 31 травня в Брюсселі проведе переговори з питань створення ЗВТ з ЄС
Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ 31 травня в Брюсселі проведе переговори з єврокомісаром з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ щодо підготовці угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Євросоюзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив керівник переговорної групи від Єврокомісії з питань створення ЗВТ між Україною і ЄС Філіп КУЇССОН під час відеомосту Київ-Брюссель.
«Наступного вівторка пан КЛЮЄВ обговорюватиме з моїм керівником у Брюсселі (питання щодо ЗВТ - УНІАН)», - сказав він.
Разом з тим він задзначив, що до переліку питань, які обговорюватимуться, увійде питання застосування механізмів недопущення перебоїв при транзиті газу з Росії до Європи через територію України.
Ф.КУЇССОН повідомив, що планується розглянути можливість введення компенсаційних заходів у разі виникнення таких ситуацій.
ЄС вважає, що транзит газу має бути гарантований з боку України, наголосив він.
«Це буде одне з актуальних питань переговорів», - сказав Ф.КУЇССОН.
Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі в березні 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця 2011 року.
16-й раунд переговорів відбувся 8 квітня ц.р. у Брюсселі.