Анонс на 27 травня

* Президент України Віктор Янукович з робочим візитом побуває в Республіці Польща. У Варшаві Глава держави візьме участь в XVII Саміті країн Центральної Європи.

* Інвестиційний Форум України - Грузія

* Відбудеться стартова конференція українсько-французького проекту "Твінінг: Посилення інституційної можливостей Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для раціоналізації управління водним господарством на місцевому рівні". Учасники: Ольга Романюк, заступник міністра з питань ЖКГ, лідер проекту від України; Лаура Гараняні, координатор з питань співпраці, Представництво ЄС в Україні; Мікаель Ру, перший радник, посольство Франції; П`єр Шантрель, лідер проекту від Франції; представники Мінекономіки, Мінекології, НКРЕ.

* Круглий стіл на тему: «Як захистити бізнес від рейдерських захоплень». Організатори: Комітет ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва та журнал «Експерт Україна». У 10-45 голова Комітету Верховної Ради Наталія Королевська проведе брифінг.

* Українська народна партія пікетуватиме будівництво на території Десятинної церкви (Андріївський узвіз).

* Прем`єр-міністр України М. Азаров візьме участь у відкритті на правому березі автомобільного заїзду з боку моста ім. Є.Патона

* Офіційний візит Президента Державної Нафтової Компанії Азербайджанської Республіки Ровнага Абдуллаєва до Києва. У рамках візиту відбудеться відкриття першої автозаправної станції під брендом SOCAR в Києві.

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