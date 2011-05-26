Курс НБУ на 27.05.11

Офіційний курс НБУ на 27.05.11 100 USD США - 798.0000 (на 26 травня - 798.3700) 100 EUR - 1130.6064 (на 26 травня - 1123.2268) 10 RUR - 2.8270 (на 26 травня - 2.8033) Облікові курси банківських металів на 27.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-121415.70 (26 травня-121911.10) 961XAG10Срібло-2948.61 (26 травня-2967.54) 962XPT10Платина-141804.60 (26 травня-141071.98) 964XPD10Паладій-59610.60 (26 травня-58919.71)

Офіційний курс НБУ на 27.05.11 100 USD США - 798.0000 (на 26 травня - 798.3700) 100 EUR - 1130.6064 (на 26 травня - 1123.2268) 10 RUR - 2.8270 (на 26 травня - 2.8033) Облікові курси банківських металів на 27.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 121415.70 (на 26 травня - 121911.10) 961 XAG 10 Срібло - 2948.61 (на 26 травня - 2967.54) 962 XPT 10 Платина - 141804.60 (на 26 травня - 141071.98) 964 XPD 10 Паладій - 59610.60 (на 26 травня - 58919.71)

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