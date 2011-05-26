Головне на 26 травня

Фінанси

Україна очолила Координаційну раду керівників податкових служб країн СНД

Головування в Координаційній раді керівників податкових служб країн – учасниць Співдружності незалежних держав перейшло від Таджикистану до України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на 18-му засіданні Координаційної ради в Ялті.

“Починаючи із сьогоднішнього дня Україна очолюватиме Координаційну раду. Я буду його головою”, - повідомив голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО журналістам після засідання.

“Ми дуже раді, що Україна головуватиме наступного року. Сподіваюся, ми вирішимо багато питань”, - сказав керівник Федеральної податкової служби Росії Михайло МІШУСТІН.

Керівники Координаційної ради обираються строком на один рік в алфавітному порядку за назвою країн СНД.

Під час сьогоднішнього засідання обговорювалися основні показники роботи податкових служб країн СНД, зміни в податкових законодавствах, що набули чинності цього року, звіти робочих груп з аналізу податкового законодавства, затверджено план заходів Координаційної ради на поточний рік тощо.

Наступне, 19-е засідання Координаційної ради, швидше за все, відбудеться в першому півріччі 2012 року в Баку (Азербайджан).

***

В Україні заборгованість із зарплати скоротилася на 3,7% – до 1,276 млрд. грн.

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у квітні 2011 року порівняно з березнем скоротилася на 3,7% і на 1 травня ц.р. становила 1,276 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Водночас, згідно з повідомленням, з початку року заборгованість виросла на 4,7%.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 травня ц.р. зафіксований у трьох областях України і Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 травня ц.р. становила 247,306 млн. грн. (у квітні 2011 року виросла на 1,1%, з початку року – на 5,9%, проте скоротилася порівняно з даними на 1 травня 2010 року на 14,5%), у Харківській – 160,199 млн. грн. (у квітні виросла на 1%, з початку року – на 25,3%, порівняно з 1 травня 2010 року – на 6,5%), в Луганській – 107,672 млн. грн. (у квітні скоротилася на 3,3%, з початку року – на 2,2%, порівняно з 1 травня минулого року – на 30,5%), у Києві – 132,926 млн. грн. (у квітні скоротилася на 4,8%, з початку року виросла на 16,2%, порівняно з 1 травня 2010 року – скоротилася на 8,4%).

У Держслужбі статистики відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 11 областях України, а також у Києві і АР Крим.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося в 13 областях і місті Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 травня ц.р. зафіксований в Чернівецькій – 2,412 млн. грн. (у квітні знизився на 20,2%, з початку року – на 13,5%, порівняно з 1 травня 2010 року – на 72,7%), Рівненській – 2,796 млн. грн. (у квітні сума заборгованості знизилася на 3,4%, з початку року – на 66,3%, порівняно з 1 травня 2010 року – на 84,4%) і Івано-франківській області – 7,336 млн. грн. (у квітні знизилася на 2,1%, з початку року – на 8,4%, порівняно з 1 травня 2010 року – на 39,7%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.

***

Нацбанк: заборгованість банків за кредитами рефінансування зросла на 10%

Станом на 23 травня, заборгованість за кредитами рефінансування, наданим Національним банком України, мають 47 банків на загальну суму 67 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник директора Генерального департаменту банківського нагляду - директор департаменту пруденціального нагляду Нацбанку України Олена МИРОНЕНКО.

Представник Нацбанку не надала динаміки номінального значення цього показника, але, згідно з даними балансу НБУ (обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам станом на 1 січня 2011 року становив 60,784 млрд. грн., на 1 квітня 2011 року – 57,224 млрд. грн.), він збільшився з початку 2011 року на 10%, з початку II кварталу ц.р. – на 17%.

О.МИРОНЕНКО при цьому відзначила, що з банків, які мають заборгованість з рефінансування: 32 банки перебувають в загальному режимі діяльності, їх сума заборгованості становить 55,5 млрд. грн.; 4 банки, в яких працює тимчасова адміністрація, мають заборгованість 10,4 млрд. грн.; заборгованість 11 банків, які перебувають у стадії ліквідації, становить 1,113 млрд. грн.

«Залишок заборгованості у державних банків, у капіталізації яких взяла участь держава, - 24,7 млрд. грн.», - сказала О.МИРОНЕНКО.

За її інформацією, впродовж січня і двох декад травня ц.р. банками достроково погашено 1,876 млрд. грн. Загальний обсяг повернутих кредитів рефінансування у зазначений період становить 4,808 млрд. грн. З початку ц.р. повністю погасили заборгованість з рефінансування 17 банків.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, залишок заборгованості банків за кредитами, одержаними в порядку підтримки їх ліквідності, станом на 25 червня 2010 року становив 80 млрд. грн., із яких більш як 70% – це пролонгована заборгованість. Основна сума рефінансування була видана банкам у період фінансової кризи, коли банки відчували брак ліквідності.

***

НБУ зареєстрував банк «Січ»

Національний банк України 24 травня зареєстрував банк «Січ» (Київ).

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, банк «Січ» зареєстрований у формі публічного акціонерного товариства.

Довідка УНІАН. На 1 травня 2011 року в Україні було зареєстровано 195 банків, з яких 177 мали банківську ліцензію.

***

Вимогу щодо мінімального рівня регулятивного капіталу не виконують 37 банків - НБУ

Вимогу щодо мінімального рівня регулятивного капіталу в 120 млн. грн., згідно з постановою Національного банку України №273, на сьогодні не виконують 37 із 177 діючих банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник директора генерального департаменту банківського нагляду - директор департаменту пруденціального нагляду Нацбанку України Олена МИРОНЕНКО.

За словами О.МИРОНЕНКО, з початку набуття чинності вищезгаданого документа 27 банків вже збільшили розмір капіталу до обсягу, який перевищує 120 млн. грн.

Представник НБУ упевнена в тому, що вказана динаміка, а також одержані від банків плани з нарощування капіталу, свідчить про можливість банківської системи виконати нормативні вимоги.

Як повідомляв УНІАН, НБУ своєю постановою №273, яка набула чинності 20 липня 2010 року, зобов`язав банки до 1 січня 2012 року збільшити розмір регулятивного капіталу до рівня не нижчого від 120 млн. грн. Банки, у яких регулятивний капітал нижчий від вказаного рівня, мають певні обмеження із залучення вкладів фізичних осіб.

***

Київ виплатив 10,3 млн. дол. за своїми єврооблігаціями 2007 року

Влада Києва виплатила 10,3 млн. дол. США за єврооблігаціями 2007 року. Про це йдеться в переданому агентству УНІАН повідомленні банку «Хрещатик», який виступає ко-менеджером і платіжним агентом цієї позики.

Як повідомляв УНІАН, до 2007 Києва випустив єврооблігації на загальну суму 250 млн. дол. під 8,25% річних. Лід-менеджерами за цією позикою виступили CitіGroup (London Branch), Credit Suisse (London Branch), Deutsche Bank і UBS.

Дохід за цим випуском єврооблігацій виплачується раз на півроку.

***

ПЕК

«Укргазвидобування» має намір придбати 69 АЗС і 3 нафтобази

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз Україна», в особі філії Управління з переробки газу та газового конденсату (с. Базилівщина, Машівський район, Полтавська обл.) має намір придбати в різних регіонах України 69 АЗС та 3 нафтобази загальною вартістю 1 млрд. 269 млн. 24,622 тис. грн.

Про це сказано в повідомленнях компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Зокрема, компанія має намір придбати АЗС і нафтобази у таких компаній: ТОВ «АТИКВА» (м. Чернігів), ТОВ «Реген-Ойл» (м. Черкаси), ТОВ «Агрохімсервіс» (м. Суми), ТОВ «БІНА ЛТД» (м. Харків), ТОВ «Меркатор АЗС» (м. Кременчук, Полтавська обл.), ТОВ «Калина-Закарпаття» (м. Ужгород, Закарпатська обл.), ТОВ «Вік» (м. Одеса) та ДП «Борол»(с. Усатове, Одеська обл.).

Вартість 69 АЗС становить 1 млрд. 231 млн. 444,702 тис. грн., а 3 нафтобаз - 37 млн. 579,920 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні Антимонопольний комітет України дозволив ДК «Укргазвидобування» придбати 84 АЗС. Автозаправні комплекси розташовані в Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Одеській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Довідка УНІАН. Створення власної мережі АЗС ДК «Укргазвидобування» почалося в кінці 2007 року.

На сьогоднішній день під брендом «Укргазвидобування» працює 11 АЗС у Харківській області, на автозаправних станціях реалізують нафтопродукти виробництва Шебелинського НПЗ, який входить в структуру ДК «Укргазвидобування».

Завод виробляє автомобільні бензини марок А-76, А-92, А-95, дизельне пальне, скраплений газ, уайт-спірит, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

***

Shell оскаржила в суді рішення АМКУ щодо штрафу в 25 млн. грн.

ТОВ «Альянс Холдинг» (оператор мережі АЗС Shell в Україні) 20 травня оскаржило в Господарському суді Києва рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 22 березня через відсутність об`єктивних доказів порушення компанією законодавства про економічну конкуренцію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що в рішенні АМКУ ТОВ «Альянс Ходинг» було пред`явлено звинувачення в здійсненні антиконкурентних узгоджених дій з підвищення роздрібних цін на високооктановий бензин наприкінці грудня 2010 р. – початку січні 2011 р. спільно з деякими іншими операторами ринку.

Компанія відзначає, що ціноутворення в мережі АЗС Shell впродовж дослідженого АМКУ періоду було результатом законної господарської діяльності компанії, за якої роздрібні ціни на нафтопродукти коригуються залежно від наявності об`єктивних на те причин.

Крім того, вихід за рамки рекомендованого «цінового коридору», розрахованого експертно-аналітичною групою при Міністерстві енергетики і вугільної промисловості, не є порушенням законодавства, оскільки цей коридор має винятково рекомендаційний характер і суб`єкти господарювання не зобов`язані дотримуватися цих рекомендацій при встановленні роздрібних цін на нафтопродукти у своїх мережах АЗС.

На даний момент роздрібна ціна на нафтопродукти в Україні не є регульованою державою, а отже, роздрібні мережі самі встановлюють її виходячи з таких об`єктивних чинників, як господарські витрати, рівень сплачуваних обов`язкових платежів (податків), конкурентоспроможність і якість товару і сервісу на АЗС тощо.

«Компанія «Шелл» у своїй діяльності дотримується принципів вільної і добросовісної конкуренції і дотримання вимог конкурентного законодавства. Компанія встановлює роздрібні ціни на своїх АЗС самостійно, без узгодження з іншими учасниками ринку. Компанія формує цінову політику на своїх АЗС за стандартною процедурою з уніфікованою методикою з урахуванням різних чинників, зокрема інвестицій у гарантії якості пального, ринкової кон`юнктури, тенденцій ціноутворення в Україні і в світі, маркетингових міркувань та інших особливостей, що залежать від структури бізнесу і підходів до ведення діяльності», - відзначив генеральний директор компанії з експлуатації мережі АЗС Shell на території України (ТОВ «Альянс Холдинг») Урс ШАУБ.

Нагадаємо, 22 березня ц.р. АМКУ наклав на мережі автозаправних станцій «Континент Нафтотрейд» (ТМ WOG), ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell) і ПП «ОККО Нафтопродукт» (ОККО) штраф у розмірі 1% виручки. Штраф для мережі WOG становив близько 93 млн. грн., ОККО – близько 32 млн. грн. і Shell – близько 25 млн. грн.

Довідка УНІАН. Компанія Shell – один зі світових лідерів в енергетичній і нафтохімічній сфері. Сьогодні компанія працює в більш ніж 90 країнах світу, загальна кількість співробітників перевищує 90 тисяч людей.

У 2006 році була створена компанія з експлуатації мережі АЗС під брендом Shell в Україні. Нині мережа АЗС Shell налічує 166 станцій у 21 області України. У 2007 році Shell стала першою компанією, яка запропонувала українським автомобілістам преміальне пальне.

***

Промисловість

ЛАЗ і компанія “Рено” думають про спільне виробництво мікроавтобусів

Міністерство інфраструктури України розглядає можливість створення спільного виробництва мікроавтобусів Львівським автобусним заводом і компанією «Рено».

Як передає прес-служба міністерства, про це повідомив сьогодні, 26 травня, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ за підсумками Міжнародного транспортного форуму (МТФ), що відбувається 25-27 травня 2011 року в м. Лейпцигу (Німеччина).

«Ми домовилися про спільний проект - у першу чергу йдеться про виробництво мікроавтобусів", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За словами віце-прем`єр-міністра України, також розглядається можливість налагодження спільного виробництва автобусів швидкої допомоги для потреб Львова в контексті проведення Євро-2012.

Нагадаємо, участь в нинішньому Міжнародному транспортному форумі взяли міністри транспорту 52 країн - членів МТФ: Німеччини, Вірменії, Австралії, Азербайджану, Білорусі, України, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Канади, Кореї, Данії, Іспанії, Естонії, США, РФ, Франції, Грузії, Угорщини, Індії, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Чорногорії, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Великої Британії, Словаччини, Швеції, Швейцарії, Туреччини та інших країн ЄС.

Довідка УНІАН. Міжнародний транспортний форум - це міжурядова організація, що входить до складу Організації економічного співробітництва і розвитку.

***

«КАМАЗ» збільшив частку на ринку великих вантажівок України до 33,7%

Найбільша автомобільна корпорація Російської Федерації ВАТ «КАМАЗ» в січні-квітні ц.р. збільшила свою частку на ринку України в сегменті вантажних автомобілів повною масою понад 16 тонн на 5,16%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 33,71%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор з маркетингу та реклами ВАТ «КАМАЗ» Ашот АРУТЮНЯН сьогодні на прес-конференції в Києві під час «Дня клієнта «КАМАЗу» в Україні».

За його словами, частка продукції «КАМАЗу» на ринку середньотоннажних вантажних автомобілів повною масою 8-16 тонн за 4 місяці 2011 року складе 12,33%, продемонструвавши приріст на 3,8% в порівнянні з січнем-квітнем 2010 року.

Також він додав, що «КАМАЗ» розглядає Україну як один із найбільш пріоритетних ринків.

Крім того, в рамках «Дня клієнта «КАМАЗу» в Україні, вперше були представлені автомобілі КАМАЗ модернізованого рестайлінгового модельного ряду. Зокрема, це бортовий автомобіль КАМАЗ-65115-6010-78, самоскид КАМАЗ-43255-6010-99 з ємністю кузова 6,3 куб. м і 10 куб. м самоскид КАМАЗ-65115-6058-78.

Рестайлінг не тільки змінив зовнішній вигляд автомобілів нового модельного ряду. Одночасно було проведено і комплексне оновлення всіх основних вузлів і систем. У результаті істотно покращилися ключові споживчі характеристики автомобілів: збільшені міжсервісний інтервал, питома вантажопідйомність, ресурс, істотно знижено витрату палива. Кабіна нового дизайну відрізняється не тільки сучасним виглядом, а й підвищеною комфортабельністю.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році «КАМАЗ» планує збільшити продажі в Україні в 2 рази, в порівнянні з 2010 роком, - до 1400 автомобілів

Довідка УНІАН. Група компаній «КАМАЗ» - найбільша автомобільна корпорація Російської Федерації.

ВАТ «КАМАЗ» випускає широку гаму вантажної техніки: вантажні автомобілі (понад 30 моделей, понад 400 комплектацій, автомобілі з правим кермом), причепи, автобуси, трактори, двигуни, силові агрегати і різний інструмент.

Дилерська мережа «КАМАЗ» в Україні включає 9 дилерів і 1 субдилера з головними офісами в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Чернігові та Миколаєві і філіальною мережею, яка охоплює всю Україну.

Координують роботу «КАМАЗ» в Україні його дочірні підприємства в Чернігові та Києві - ТОВ «Торгова компанія «КАМАЗ» і ТОВ «Торгове представництво КАМАЗ». «КАМАЗ» має на території України 10 авторизованих сервісних центрів.

***

Будівництво

Попов: подальшу долю будівництва ТРЦ біля «Театральної» вирішать за два-три тижні

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що подальша доля будівництва торговельно-офісного комплексу на вулиці Богдана Хмельницького, 7, біля станції метро «Театральна», буде вирішена за два-три тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні під час прес-конференції після презентації Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

За словами О.ПОПОВА, він здивований тим, що лише нещодавно комісії з цього об’єкта почали озвучувати заяви про незаконність будівництва ТРЦ.

«Коли мені кажуть, що комісія визначила, що це незаконно, то де була та комісія, коли вона визначала, що це можна будувати і давала на це дозволи, коли суб’єкти бізнесу виграли всі суди, які дозволяють їм це робити? Такі подвійні стандарти одних і тих же представників і чиновників викликають у мене великий подив», - сказав голова КМДА.

Він запевнив, що проблему буде вирішено протягом 2-3 тижнів. «Ми вас з цим рішенням ознайомимо. Я думаю, що ще будемо радитись і з територіальною громадою, і з вами відносно того, як там зробити», - сказав О.ПОПОВ, звертаючись до журналістів.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2011 р. прес-служба КМДА повідомила, що Тимчасова комісія з перевірки об’єктів, що будуються в центральній історичній частині Києва на відповідність державним будівельним, санітарним та екологічним нормам, вважає за необхідне зупинити будівництво на вул.Гончара, 17-23 та демонтувати новобудову біля станції метро “Театральна”.

Довідка УНІАН. Вже 5 років кияни вимагають скасувати дозвіл на роботи з будівництва торговельно-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і ввести мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнано небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився, і оскаржив його в суді.

Будівництво біля станції метро “Театральна” поновилося на початку грудня 2010 року, і триває цілодобово.

2 лютого 2011 р. віце-прем`єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ заявив, що Кабмін докладе всіх зусиль, щоб зупинити скандальне будівництво поряд зі станцією метро «Театральна» в Києві.

7 лютого голова КМДА О.ПОПОВ пообіцяв, що скандальне будівництво біля станції метро «Театральна» буде припинене до 9 лютого.

28 березня Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним будівництво на вул. Б.Хмельницького поблизу станції метро «Театральна». Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу Генеральної прокуратури.

***

Фондовий ринок

В Україні буде відкрито філіал Чикагської товарної біржі

Кабінет міністрів України і Нацбанк підписали меморандум про співпрацю з Чикагською товарною біржею (ЧТБ). Від імені українського уряду документ підписав міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК, з боку ЧТБ – президент біржі Лео МЕЛАМЕД.

Як передає кореспондент УНІАН, також Л.МЕЛАМЕД і президент Української ф`ючерсної біржі Леонід КОЗАЧЕНКО підписали договір про співпрацю і умови відкриття філіалу ЧТБ в Україні.

«Це буде причорноморська зернова біржа, яка дозволить зробити ще один крок у бік цивілізованого ринку зернових і головне - забезпечити фінансовий інструмент для фінансування виробників зернових», - заявив журналістам М.ПРИСЯЖНЮК.

УНІАН