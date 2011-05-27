Грищенко до європарламентаріїв: справа Тимошенко не має політичного підтексту

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запевняє, що події навколо екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не мають жодного політичного підтексту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на засіданні постійної комісії ПАРЄ, відповідаючи на запитання європарламентаріїв щодо ситуації навколо Ю.ТИМОШЕНКО.

За його словами, суспільство має бути поінформованим стосовно проведення розслідувань та знати про дії тих посадовців, які мали відповідальність за управління країною, особливо якщо є чіткі ознаки того, що результати діяльності посадовців створили загрозу національній безпеці. «І тут немає політичних винятків», - сказав він.

За словами К.ГРИЩЕНКА, політики в Європі також підпадають під такі розслідування, якщо їхні дії є незаконними.

Міністр закордонних справ закликав європарламентаріїв почекати і побачити, що розслідування справи щодо Ю.ТИМОШЕНКО ведеться абсолютно законно. Він додав, що розслідування ведуться не тільки стосовно діяльності колишніх посадовців, але є й приклади, коли були притягнуті до відповідальності посадовці нинішнього уряду. «Це не є вибіркова юстиція, це є поліпшення ситуації в суспільстві, де до корупції перестали ставитися толерантно», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Міністр закордонних справ також додав, що це є певним сигналом для всіх урядовців як нинішніх, так і майбутніх, що їхні дії мають бути законними.

К.ГРИЩЕНКО відповідав на запитання європарламентаріїв англійською мовою, його відповіді перекладали українською.