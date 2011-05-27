ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» в публікації «Євросоюз просить Україну визначитися: або Митний союз, або ЗВТ» пише - участь України в Митному союзі неможлива, по-перше, Україна член СОТ, а по-друге, членство в Зоні вільної торгівлі визначає, що Україна буде фактично частиною ЄС в економічному плані...

http://delo.ua/ukraine/evrosojuz-prosit-ukrainu-oprede-158123/

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Також «Діло» подає матеріал «Американський суд повернув Україні гроші, витрачені на «Таміфлю», в якому пише - до держбюджету України повернуть понад 19 млн. доларів, які були витрачені урядом Юлії Тимошенко на закупівлю медпрепаратів за завищеними цінами через ланцюг посередників...

http://delo.ua/ukraine/amerikanskij-sud-vernul-ukrain-158111/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «ДПС розповість податкову історію», в якому пише - Державна податкова служба планує розпочати формування списків платників ПДВ з позитивною податкової історією. Сумлінним підприємствам знову обіцяють скоротити терміни перевірок та спростити процедуру відшкодування ПДВ. Для отримання фіскальних преференцій необхідно, зокрема, вчасно подавати податкову звітність та не оскаржувати в судах суми донарахованих податків та бюджетного повернення ПДВ. Експерти та бізнес сумніваються в ефективності реалізації пропозицій, адже держава ставить умови, але не виконує обіцянки...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1648272

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Спрацювали на двійку», в якому пише - в квітні вперше з початку року реальна середня зарплата українців знизилася на 1,2%. На фоні падіння зарплат у промисловості зросли заробітки в сільському господарстві та бюджетній сфері. Експерти очікують, що в найближчі місяці зростання зарплат буде забезпечене переглядом соціальних стандартів...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1648263

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «EC чинить опір «Газпрому», в якому пише – незважаючи на доведення «Газпрому», Євросоюз відмовляється вважати проект «Південний потік» для постачання російського газу в ЄС пріоритетним. Це, на думку експертів, дозволяє Києву сподіватися на підтримку Брюсселя у протидії будівництву нового газопроводу в обхід України...

http://markets.eizvestia.com/full/ec-soprotivlyaetsya-gazpromu

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Також «Економічні відомості» подають матеріал «М`ясо дорожчає», в якому пишуть - у продукту сезонне підвищення попиту, яке буде збільшувати його вартість на 2-3% щомісяця, аж до закінчення збору нового врожаю - серпня. Але подорожчання ніяк не пов`язано із зростанням споживання м`яса в країні, що вказує на те, що м`ясна галузь ще не подолала кризу...

http://markets.eizvestia.com/full/myaso-dorozhaet

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Іноземний капітал наступає», в якому пишуть - фінансовий розвиток України в умовах глобалізації супроводжується активним притоком капіталу в банківську систему. Якщо до 2005-2006 рр.. його інтервенція стримувалася політичною нестабільністю в Україні та рядом регулятивних бар`єрів, то вступ країни до СОТ різко підвищив інтерес транснаціональних банківських груп до України...

http://finance.eizvestia.com/full/inostrannyj-kapital-nastupaet

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Газета «Сьогодні» у публікації «Олександр Попов: «Ні квартплату, ні проїзд у Києві підвищувати не будуть» пише - голова КМДА розповів виданню, яким бачить столицю в майбутньому, як буде розпоряджатися землею, коли поїде метро на Троєщину і що буде з цінами на проїзд та комунальні послуги...

http://www.segodnya.ua/interview/14253596.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Техогляд можуть не скасувати, інакше за кордон не пустять» пише - ТО хочуть забрати у ДАІ вже влітку...

http://www.segodnya.ua/news/14253592.html

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» у публікації «Надія на незалежність» пише - якщо відділити нафтопереробний завод від нафтовидобутку, компаніям стане важче завищувати ціни на бензин - до такого висновку прийшли Мінекономрозвитку і Міненерго Росії. За задумом чиновників, незалежний завод змусить нафтові холдинги знизити маржу в переробці...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261012/nadezhda_na_nezavisimost

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Також «Відомості» у публікації «Іноземці з пробігом» пишуть - до Росії прийшов перший іноземний торговець автомобілями. Чеська ААА Auto Group відкриє торгівлю в серпні-вересні в підмосковній Щербинці...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261011/inostrancy_s_probegom

(УНІАН)