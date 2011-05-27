Дружина Луценка: СІЗО не має ухвали суду про продовження терміну тримання під вартою
Керівництво СІЗО не має нової ухвали суду про продовження терміну тримання під вартою колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сьогодні біля входу до київського слідчого ізолятора після спілкування з його керівництвом заявила дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина.
«Ухвали суду 23 травня, який відбувся стосовно попереднього судового засідання керівництво СІЗО не має. Єдиний документ, який у них є з датою утримання мого чоловіка під вартою – це рішення апеляційного суду і повідомлення прокуратури про те, що 17 травня «справа Луценка» передана до суду», - сказала І.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що керівництво СІЗО пообіцяло їй та групі народних депутатів надати відповідь, на підставі чого Ю.ЛУЦЕНКО утримується під вартою.
За словами І.ЛУЦЕНКО, вона та депутати просили у керівництва СІЗО документ, який підтверджував би, що після рішення суду 23 травня «ви прийняли його на підставі якихось документів». «Жодних документів немає», - наголосила вона.
Водночас, І.ЛУЦЕНКО зауважила, що на вимогу депутатів про звільнення через такий перебіг подій Ю.ЛУЦЕНКА з-під варти вони отримали відповідь: «Луценко в суді, його вивезли о 8 год. ранку».