Лавринович: до серпня будуть готові пропозиції з реформування виконавчої влади місцевого рівня

До серпня поточного року Робоча група при Президентові України з питань реформування територіальних органів виконавчої влади підготує пропозиції щодо реалізації другого етапу адміністративної реформи у країні - удосконалення організації виконавчої влади на місцевому рівні.

Як повідомили УНІН у прес-службі Мін’юсту, перше засідання групи з цього питання відбулося 26 травня під головуванням міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

За словами міністра юстиції, робочою групою буде проведено детальний аналізу організації виконавчої влади на місцевому рівні.

У результаті, планується виробити попередні пропозиції для Глави держави щодо перегляду надлишкових та дублюючих функцій. Будуть також вироблені пропозиції щодо оптимізації розподілу функцій між територіальними органами виконавчої влади та місцевими державними адміністраціями, у тому числі - щодо ліквідації окремих територіальних органів виконавчої влади та передачі їх функцій в місцевим держадміністраціям.

Результатом реформування, за словами міністра юстиції, мають стати оптимізація державного управління на територіальному рівні, заощадження бюджетних коштів та оптимізація кадрового потенціалу.

Міністр також повідомив, що у процесі підготовки пропозицій щодо реформування виконавчої влади на місцевому рівні у кількох пілотних областях та районах буде проведено консультації з представниками територіальних органів центральних органів влади та структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з метою уточнення проекту цільової моделі організації виконавчої влади на місцевому рівні.

Як повідомлялося, Робочу групу із законодавчого та інституційного забезпечення реформ було утворено при Комітеті з економічних реформ Указом Глави держави від 26 лютого 2010 року.

Робочу групу, яка готує пропозиції щодо реформування державного управління, очолює міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ.

У рамках першого етапу адміністративної реформи Робочою групою були вироблені пропозиції щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та державної служби.