Єврокомісія обґрунтувала можливість приєднання східних сусідів до ЄС

Брюссель. Єврокомісія у своєму Комюніке «Нова відповідь сусідству, що змінюється», представленому 25 травня, обґрунтувала можливість приєднання східних сусідів до ЄС.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі заявив високопоставлений представник Єврокомісії.

«Ми відзначили, що «Європейське партнерство» ґрунтується на тих самих цінностях, на яких ґрунтується стаття 49-а Угоди ЄС», - наголосив співрозмовник агентства.

За його словами, Європейська комісія не є органом, який приймає політичні рішення.

«Ми – гаранти угоди ЄС, а політичні рішення приймають країни-члени», - сказав представник Єврокомісії.

Разом з тим, він відзначив, що політичні рішення повинні на чомусь базуватися, і висловив думку, що саме таку основу Комісія і запропонувала в своєму Комюніке.

Як повідомляв УНІАН, у Комюніке, зокрема, наголошується, що фундаментальні цінності – свобода, демократія, повага прав людини і фундаментальних свобод, а також верховенство права – є ключовими в процесі політичної асоціації й економічної інтеграції.

«Це – ті самі цінності, які закріплені в статті 2 Угоди Європейського Союзу, і на яких ґрунтуються статті 8 і 49», - написано в документі.

Довідка УНІАН. Стаття 2 Угоди Європейського Союзу визначає, що ЄС заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права і поваги прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин.

Стаття 8 Угоди визначає, що спеціальні відносини ЄС із сусідами повинні базуватися на цінностях ЄС.

Стаття 49 Угоди ЄС встановлює, що будь-яка європейська країна, яка поважає цінності ЄС може подавати заявку на членство в Європейському Союзі.