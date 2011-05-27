ЄС не повинен відмовлятися від подальшого розширення - Коморовський

Європейський Союз повинен продовжити традицію приєднання нових держав в свої ряди, а не закриватися в нині існуючих кордонах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, відкриваючи XVII саміт президентів Центральної Європи у Варшаві.

Глава Польської держави відзначив, що демократичні перетворення в державах Східної Європи, які розпочалися наприкінці 80 років, підтвердили правильність обраного цими країнами шляху та сприяли підвищенню рівня життя громадян.

"Ніхто розсудливий зараз не поставить під сумнів те, що зміни, які мали місце, були на краще", - сказав він.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ зауважив, що кожна держава мала свій досвід трансформації, назвавши ключовим для успішності цього процесу допомогу Європейського Союзу.

"Об`єднана Європа повинна дотримуватися цих традицій та не може пробувати жити закрита, в ізоляції та в егоїзмі", - підкреслив він.

Президент Польщі також назвав надзвичайно важливим для успішної трансформації держави децентралізацію влади, розвиток місцевого самоврядування, громадянського суспільства, вільних медіа та економічних реформ, зауваживши, що перед частиною країн-учасниць саміту, ця дорога ще попереду.

"Досвід кожної з наших держав виглядав по іншому, але ми йшли та йдемо далі в тому самому напрямку з тією ж ціллю, якоє є демократичний лад", - резюмувував він.