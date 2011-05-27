Суд переніс на 9 червня розгляд справи Луценка

Печерський районний суд Києва переніс на 9 червня розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА через неявку на сьогоднішнє засідання адвоката іншого обвинуваченого у справі, водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив клопотання Л.ПРИСТУПЛЮКА, в якому він наголошував на неможливості продовжувати сьогодні судове засідання за відсутності одного зі своїх захисників.

9 червня засідання суду розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у заволодінні, за попередньою змовою з його водієм Л.ПРИСТУПЛЮКОМ, шляхом зловживання службовим становищем, державними коштами на суму понад 238 тис. грн. і у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого державі завдано матеріальних збитків на суму понад 130 тис. грн.