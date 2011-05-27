Головне на 27 травня

Енергетика

Уряд планує до осені підготувати схему реструктуризації і реорганізації НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам на брифінгу.

«Я думаю, що протягом літнього періоду ми завершимо в основному розробку проекту реструктуризації системи «Нафтогазу», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН 7 червня під час засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва обговорять алгоритм перегляду газових контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ми конкретно обговоримо наш алгоритм перегляду цих угод», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр України також повідомив, що сьогодні підписав листа на адресу свого російського колеги, в якому виклав основні аргументи і пропозиції української сторони з питання перегляду контрактів про закупівлю і транзит газу.

М.АЗАРОВ учергове наголосив, що Україна в контексті перегляду угод не вимагає для себе жодних пільг чи преференцій.

«Ми для себе не просимо жодних пільг. Ми говоримо про те, що підхід має бути загальний, і ми не виторговуємо жодних преференцій. Аргументи ми виклали доволі чітко», - сказав М.АЗАРОВ.

Кабінет Міністрів визнав за доцільне залучення кредиту Європейського інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" у розмірі 175 млн. євро.

Відповідне розпорядження № 457 від 25 травня розміщено на сайті уряду.

Цим же документом Міністерству фінансів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Національній комісії регулювання електроенергетики доручено укласти з державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" договір про надання субкредиту, передбачивши в ньому вид забезпечення виконання зобов`язань зазначеним підприємством з обслуговування і погашення цього кредиту.

Фінанси

З початку року бюджет отримав 34 млрд. гривень за результатами відпрацювання "ризикових" підприємств, що на 15 млрд. грн, або в 1,7 раза більше відповідного періоду минулого року.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державної податкової служби України, про це сказав виконуючий обов`язки Голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО під час розширеного засідання Громадської колегії при ДПС у м. Києві, присвяченого обговоренню нагальних питань, що перешкоджають розвитку підприємницької діяльності.

„Сьогодні ми визначаємо ризикових платників за допомогою системи раннього виявлення та припинення діяльності тіньового сектору економіки та руйнування схем мінімізації податків. Це дає змогу акцентувати податкову увагу саме на тих платників, які мають найбільші ризики несплати податків до бюджету”, – підкреслив О.КЛИМЕНКО.

За його словами, використання зазначеної системи мінімізує втручання у легальний бізнес та виключає вплив людського фактору, адже аналіз підприємств здійснюється комп’ютерною програмою в автоматичному режимі.

У Державній податковій службі України назвали ряд положень Податкового кодексу, які вимагають уточнення в законодавчому порядку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ, переданому УНІАН.

Зокрема, в ДПС України вважають, що в податковому законодавстві необхідне уточнення і врегулювання норм, які стосуються надання узагальнюючих письмових податкових консультацій оподаткування акцизним податком операцій, які звільняються від оподаткування.

Крім того, уточнення потрібні щодо звільнення громадян від обов`язку декларування доходів, які оподатковуються за нульовою ставкою; спрощення процедури сплати збору за паркування транспортних засобів і туристичного збору; введення амортизації основних засобів для фізичних осіб-підприємців.

Згідно з наданою інформацією, з посиланням на заступника голови ДПС України Олександра КЛИМЕНКА, відомство сьогодні опрацьовує близько 30 внесених на розгляд Верховної Ради законопроектів щодо внесення змін до Податкового кодексу.

Країни «Великої вісімки» згодні з кандидатурою міністра фінансів Франції Крістін ЛАГАРД на пост глави Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Президент Франції Ніколя САРКОЗІ заявив на прес-конференції за підсумками саміту G8 у Довілі, яку транслював телеканал «Росія 24».

«Мені здається, що країни «вісімки» згодні щодо кандидатури ЛАГАРД на пост глави МВФ, при цьому не ігноруючи інші кандидатури, природно», - сказав Н.САРКОЗІ.

Комунальні тарифи

1 червня на розширеному засіданні Кабінету міністрів на виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА буде розглянуто питання упорядкування тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, уряд ініціює перегляд не лише тарифів, а й підходів до їхнього формування. Передбачається затвердження єдиного алгоритму розрахунку обгрунтованих тарифів.

На розширене засідання уряду будуть запрошені керівники регіонів, які відповідають за це питання.

“Ймовірно, дехто з них від цього дня стане екс-керівником, адже голова уряду наполягає на персональній відповідальності тих, хто допустив необґрунтоване підвищення тарифів в деяких регіонах, до того ж – в рази”, йдеться у повідомленні.

У Кабміні нагадали, що прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ під час засідання уряду 25 травня дав доручення Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства доповісти про стан справ щодо тарифоутворення, можливості оптимізації таких розрахунків.

Також прем‘єр-міністр доручив міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ внести на розгляд уряду пропозиції щодо юридичного механізму звіту місцевих органів влади і комунальних організацій перед споживачами комунальних послуг, який треба запровадити по всій країні. На переконання голови уряду, після запровадження такої новації «уряд і громадяни матимуть механізм перешкоджання необґрунтованому підвищенню тарифів».

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив керівникам профільних міністерств і відомств до 30 травня розробити єдиний і зрозумілий алгоритм розрахунку тарифів у ЖКГ для всіх областей України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, таке доручення А.КЛЮЄВ дав сьогодні на нараді з питання виконання доручень Президента і прем`єр-міністра з наведення ладу в житлово-комунальному господарстві.

За словами А.КЛЮЄВА, в основу цього алгоритму мають бути покладені принципи прозорості та відкритості.

Він особливо наголосив на тому, що на місцях відсутній єдиний підхід до формування тарифів, а відмінності в їх величині по регіонах «просто неможливо зрозуміти».

Наприклад, за кубометр гарячої води в Миколаєві платять 9,05 грн., а в Івано-Франківську – 20,43 грн.

За словами першого віце-прем`єра, останнім часом тарифна політика у сфері ЖКГ перетворилася із суто економічної в соціальну і навіть в політичну проблему, оскільки на ній «активно спекулюють» опоненти уряду.

«Реформа ЖКГ йде в Україні вже десять років, проте результатів жодних. Процвітає корупція і хабарництво. За останні п`ять місяців порушено 850 кримінальних справ за зловживаннями в житлово-комунальній сфері», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, давно пора навести лад у ЖКГ, і уряд бере це питання під свій «жорсткий» і постійний контроль.

Різні теми

Єврокомісія у своєму Комюніке «Нова відповідь сусідству, що змінюється», представленому 25 травня, обґрунтувала можливість приєднання східних сусідів до ЄС.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі заявив високопоставлений представник Єврокомісії.

«Ми відзначили, що «Європейське партнерство» ґрунтується на тих самих цінностях, на яких ґрунтується стаття 49-а Угоди ЄС», - наголосив співрозмовник агентства.

За його словами, Європейська комісія не є органом, який приймає політичні рішення.

«Ми – гаранти угоди ЄС, а політичні рішення приймають країни-члени», - сказав представник Єврокомісії.

Разом з тим, він відзначив, що політичні рішення повинні на чомусь базуватися, і висловив думку, що саме таку основу Комісія і запропонувала в своєму Комюніке.

Наступний саміт країн Центральної і Східної Європи відбудеться у Києві у наступному році.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у заяві для преси сьогодні у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави розповів, що сьогодні у ході саміту Україна отримала пропозицію провести наступний саміт у Києві, і, за словами В.ЯНУКОВИЧА, він погодився з такою пропозицією.

Після цього він уніс цю пропозицію на розгляд саміту і наприкінці сьогоднішнього дня президенти, що брали участь у саміті, одностайно підтримали цю пропозицію. За словами В.ЯНУКОВИЧА, цей саміт має відбутися у Києві у травні або червні. Остаточне рішення щодо дати, як і щодо порядку денного зібрання, узгоджуватиметься на рівні МЗС.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що цей саміт відбуватиметься в Києві фактично напередодні проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Печерський районний суд Києва переніс на 9 червня розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА через неявку на сьогоднішнє засідання адвоката іншого обвинуваченого у справі, водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив клопотання Л.ПРИСТУПЛЮКА, в якому він наголошував на неможливості продовжувати сьогодні судове засідання за відсутності одного зі своїх захисників.

9 червня засідання суду розпочнеться о 10.00.

(УНІАН)