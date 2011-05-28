Варшава. Наступний саміт країн Центральної та Східної Європи відбудеться у Києві у наступному році.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у заяві для преси у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави розповів, що 27 травня у ході саміту Україна отримала пропозицію провести наступний саміт у Києві, і, за словами В.ЯНУКОВИЧА, він погодився з такою пропозицією.

Після цього він уніс цю пропозицію на розгляд саміту і наприкінці дня президенти, що брали участь у саміті, одностайно підтримали цю пропозицію. За словами В.ЯНУКОВИЧА, цей саміт має відбутися у Києві у травні або червні. Остаточне рішення щодо дати, як і щодо порядку денного зібрання, узгоджуватиметься на рівні МЗС.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що цей саміт відбуватиметься в Києві фактично напередодні проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.