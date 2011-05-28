Україна не протиставляє інтеграцію до Європи та партнерство з Росією – Янукович

Україна в жодному разі не протиставляє свою інтеграцію до Європи та стратегічне партнерство з Росією.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив 27 травня під час пленарного засідання XVII Саміту держав Центральної Європи у Варшаві.

Президент наголосив, що регіональне співробітництво є одним з пріоритетів європейської політики України.

Також він підкреслив, що Україна розглядає своє нинішнє головування в Комітеті Міністрів Ради Європи та майбутнє головування в ОБСЄ в 2013 році як гарну можливість зробити внесок у розбудову демократії. «Розглядаємо це як ще одну нагоду зробити гідний внесок у зміцнення демократичних стандартів на континенті», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Окрім того, глава держави відзначив, що Україна високо цінує її залучення до співпраці з Вишеградською четвіркою – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Чехією. «Ми надаємо великого значення процесам консолідації позицій держав Вишеградської групи у сфері безпеки», – сказав Президент. За його словами, йдеться, зокрема, про нещодавнє рішення щодо створення бойової тактичної групи цих країн.

Президент зазначив, що створена свого часу країнами Вишеградської групи модель співпраці сусідів по регіону довела свою дієвість і значно прискорила їхній спільний рух до Євросоюзу.

«Я хотів би, щоб вишеградський дух єдності і партнерства ми поширили на весь регіон Центральної та Східної Європи. Сьогодні саме через наш регіон пролягає лінія, яка поділяє європейські країни на «членів» і «нечленів» ЄС. Ми не можемо допустити, аби ця лінія поділу затвердилася та перетворилася на новий штучний «берлінський мур» Європи», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Сьогодні знову на часі наша солідарність, взаємна підтримка і усвідомлення спільної історичної долі, переконаний Президент України.