Могильов призначив начальника кримської міліції

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ призначив Сергія РЕЗНИКОВА начальником Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в АР Крим.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За їх даними, відповідний наказ міністр підписав учора, 27 травня.

Як повідомляв УНІАН, полковник міліції С.РЕЗНИКОВ з 15 квітня 2011 року обіймав посаду виконуючого обов`язки начальника кримської міліції. До того часу він очолював кримський УБОЗ.

Начальником Головного управління МВС України в АРК до 15 квітня 2001 року був Олександр ПРОСОЛОВ, якого виведено в резерв МВС.