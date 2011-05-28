Курс НБУ на 30.05.11
16:37, 28 травня 2011Різне
0
Офіційний курс НБУ на 30.05.11100 USD - 797.5900 (27 травня - 798.0000)100 EUR - 1137.7621 (27 травня - 1130.6064)10 RUR - 2.8367 (27 травня - 2.8270)Облікові курси банківських металів на 30.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121632.48 (27 травня-121415.70)961 XAG 10 Срібло-3006.12 (27 травня-2948.61)962XPT10Платина-142050.78(27 травня-141804.60)964XPD10Паладій-60138.29 (27 травня-59610.60)
Офіційний курс НБУ на 30.05.11
100 USD - 797.5900 (27 травня - 798.0000)
100 EUR - 1137.7621 (27 травня - 1130.6064)
10 RUR - 2.8367 (27 травня - 2.8270)
Облікові курси банківських металів на 30.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-121632.48 (27 травня-121415.70)
961 XAG 10 Срібло-3006.12 (27 травня-2948.61)
962XPT10Платина-142050.78(27 травня-141804.60)
964XPD10Паладій-60138.29 (27 травня-59610.60)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter