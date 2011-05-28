Курс НБУ на 30.05.11

16:37, 28 травня 2011
Різне
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Офіційний курс НБУ на 30.05.11100 USD - 797.5900 (27 травня - 798.0000)100 EUR - 1137.7621 (27 травня - 1130.6064)10 RUR - 2.8367 (27 травня - 2.8270)Облікові курси банківських металів на 30.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121632.48 (27 травня-121415.70)961 XAG 10 Срібло-3006.12 (27 травня-2948.61)962XPT10Платина-142050.78(27 травня-141804.60)964XPD10Паладій-60138.29 (27 травня-59610.60)

Офіційний курс НБУ на 30.05.11

100 USD - 797.5900 (27 травня - 798.0000)

100 EUR - 1137.7621 (27 травня - 1130.6064)

10 RUR - 2.8367 (27 травня - 2.8270)

Облікові курси банківських металів на 30.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-121632.48 (27 травня-121415.70)

961 XAG 10 Срібло-3006.12 (27 травня-2948.61)

962XPT10Платина-142050.78(27 травня-141804.60)

964XPD10Паладій-60138.29 (27 травня-59610.60)

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