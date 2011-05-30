У Києві сталася пожежа на ринку „Виноградар”. Знищено 56 торгівельних павільйонів
10:27, 30 травня 2011Різне
0
У Києві пожежа на ринку „Виноградар” знищила 56 торгівельних павільйонів з товарами побутового вжитку на площі 1000 м2.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, пожежа на території ТОВ ринок „Виноградар”, що знаходиться у Подільському районі столиці, виникла 30 травня о 01.10.
О 03.50 сімнадцятьма відділеннями пожежно-рятувальної служби пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Києві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter