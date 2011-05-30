Клюєв завтра в Брюсселі проведе ряд переговорів з єврокомісарами

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ 31 травня під час візиту в Брюссель проведе ряд переговорів з єврокомісарами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, зокрема А.КЛЮЄВ проведе зустріч з членом Європейської комісії з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, членом Єврокомісії з питань енергетики Гюнтером ОТТІНГЕРОМ і членом Єврокомісії з питань торгівлі Карелом де ГУХТОМ.

Також заплановано, що А.КЛЮЄВ і Ш.ФЮЛЕ підпишуть Угоду про фінансування за проектом "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, етап II".