Янукович здійснив ряд кадрових змін в рамках адмінреформи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив ряд кадрових змін в рамках адміністративної реформи. Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті Президента. Зокрема, Президент призначив Григорія СЕМЧУКА заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – керівником апарату; Дмитра МОРМУЛЯ - заступником міністра екології та природних ресурсів України - керівником апарату; Петра КУЛІКОВА - заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України - керівником апарату; Володимира ГАЛУШКА - заступником голови Державного агентства автомобільних доріг України; Володимира ОМЕЛЬЯНЧУКА - заступником міністра оборони України – керівником апарату.

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