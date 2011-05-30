Анонс на 31 травня

* В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена стратегічному партнерству словенської інвестиційно-консалтингової групи P & S Group і української консалтингової компанії FinArt. Ціль партнерства - спільний розвиток у напрямі інвестиційного консалтингу при формуванні та управлінні інвестиційними портфелями заможних приватних інвесторів. P & S Group має намір зміцнити унікальну експертизу команди FinArt за допомогою свого 20-річного досвіду у фінансовому консалтингу та інвестуванні, а також суттєво розширити географію надання даного сервісу для іноземних інвесторів. Учасники: Євген Пенцак, Ph. D. Лозаннського Університету (Швейцарія), керівник інвестиційної команди FinArt; Деан Миколич засновник і керуючий директор P & S Group.

* Круглий стіл з питання нової стратегії державної молодіжної житлової політики в Україні. Засідання відбудеться під головуванням радника, спеціального уповноваженого прем`єр-міністра України, голови Наглядової Ради Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Анатолія Толстоухова. Учасники: народні депутати України: Катерина Самойлик, Андрій Пінчук; директор Департаменту житлового будівництва, будіндустрії і промисловості будматеріалів Олександр Непомнящий; голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін; голова Ради Асоціації "Укрмолодьжитло" Володимир Грищенко та ін.

* Круглий стіл на тему: "Валютне кредитування в Україні: врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг".

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «ЖКГ України: як не наламати дров?». Коментарі фахівця напередодні засідання КМУ. Чи потрібно країні поспішати переходити на індивідуальне опалення? Чи припустима поспішність під час визначення долі існуючої системи теплозабезпечення? Єдиний тариф - або єдина методологія тарифу? Тарифи ЖКГ-біг по колу. Чи існує магічна формула тарифу? Чи має право на існування комерційна таємниця в монополістів ЖКГ? На ці та інші питання, що безпосередньо стосуються життєдіяльності всього населення України відповість міністр ЖКГ 2008-2010 рр.. Олексій Кучеренко.

* Круглий стіл на тему: "Ринок землі та котеджних містечок Києва: тенденції сезону 2011 року". Учасники: Віктор Коваленко, директор КК "РеалЕкспо"; Сергій Злидень, президент Асоціації фахівців з нерухомості України; Артур Пилипчук, президент київського міського відділення АФНУ; Михайло Артюхов, керуючий директор ARPA Real Estate; Лариса Гавриш, директор фінансової компанії "Панта Рей Капітал" та ін Модератор: Яна Довгань, координатор проекту "3Doma" Інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ.

* Відбудеться публічна презентація Стратегії розвитку Києва до 2025 року, яку проведуть Фонд «Ефективне управління» та КМДА. Учасники: Олександр Попов, голова КМДА; Наталія Ізосимова, директор Фонду «Ефективне управління»; Олександр Уланов, партнер та керуючий директор консалтингової компанії BCG; Сергій Перапечка, директор, BCG; Мартін Райзер, директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові і Фред Ейзенбергер, президент Канадського інституту містобудування, екс-мер міста Хемільтон. У 16-30 відбудуться публічні дебати на тему: «Столиця - пріоритетний центр економічного розвитку країни».

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Санаторії трудящих - олігархам: історія грабежу майна профспілок і рішення Генпрокуратури про перевірку діяльності керівництва ФПУ», на якій будуть оприлюднені факти діяльності голови ФПУ В.Хари, обговорені рішення Генпрокуратури щодо перевірки дотримання вимог законодавства щодо наміру керівництва ФПУ продати в 10 регіонах 18 цілісних майнових комплексів та окремих об`єктів нерухомості, які входять до мережі підприємств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур» і «Херсонтурист», а також щодо наміру Керівництва ФПУ передати ряд санаторіїв і готелів в Криму в управління ізраїльської компанії. Учасники: політик, голова Союзу жінок України «За майбутнє дітей» Валентина Семенюк-Самсоненко, президент Української федерації профспілкових організацій - Профспілки працівників спільних підприємств Анатолій Михайленко.

* У рамках Другого Європейсько-Українського Енергетичного Дня відбудеться прес-конференція для ЗМІ. Організатори: Асоціація «Європейсько-українське енергетичне агентство» (ЕУЕА) та компанія Conference House за підтримки Держагентства України з енергоефективності та енергозбереження. Учасники: Йонас Моберг, глава Секретаріату, EITI; Наталя Ємченко, директор зв`язків з громадськістю та комунікації, SCM; Дейв Янг, голова Ради Європейсько-Українського енергетичного агентства; Микола Пашкевич, голова Держагентства України з енергоефективності та енергозбереження.

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