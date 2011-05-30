Курс НБУ на 31.05.11

Офіційний курс НБУ на 31.05.11100 USD США - 797.0600 (на 30 травня - 797.5900)100 EUR - 1137.5640 (на 30 травня - 1137.7621)10 RUR - 2.8397 (на 30 травня - 2.8367) Облікові курси банківських металів на 31.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-121551.65 (на 30 травня-121632.48)961XAG10Срібло-3004.12 (на 30 травня-3006.12)962XPT10Платина-141956.39 (на 30 травня-142050.78)964 XPD 10 Паладій - 60098.32 (на 30 травня - 60138.29)

Офіційний курс НБУ на 31.05.11 100 USD США - 797.0600 (на 30 травня - 797.5900) 100 EUR - 1137.5640 (на 30 травня - 1137.7621) 10 RUR - 2.8397 (на 30 травня - 2.8367) Облікові курси банківських металів на 31.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 121551.65 (на 30 травня - 121632.48) 961 XAG 10 Срібло - 3004.12 (на 30 травня - 3006.12) 962 XPT 10 Платина - 141956.39 (на 30 травня - 142050.78) 964 XPD 10 Паладій - 60098.32 (на 30 травня - 60138.29)

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