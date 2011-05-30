Головне на 30 травня

Фінанси

Підстав для переходу на бартер у розрахунках з Білоруссю немає - Азаров

Підстав для переходу на бартер у розрахунках з Білоруссю немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам на брифінгу прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ.

«Що стосується переходу на бартер, я жодних абсолютно не бачу підстав, оскільки в проведенні розрахунків з Білоруссю не було жодних проблем на сьогодні», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що є певні критичні позиції у відносинах з Білоруссю. Перш за все, це стосується валютних розрахунків. «Але в області виконання своїх зовнішніх зобов`язань поки Білорусь поводиться достатньо акуратно. Всі зовнішньоекономічні зв`язки оплачуються, контракт оплачується, та й та інформація, яка у мене є про валютні резерви Білорусі, дозволяє думати, що за всіма зовнішньоекономічними контрактами вони виконуватимуться. Тобто достатня кількість валюти все ж таки є у Білорусі. Тому питання про перехід на бартер не стоїть», - підкреслив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк Білорусі девальвував національну валюту - білоруський рубль - більш ніж на 50%.

Валютна криза в Білорусі продовжується декілька місяців. За офіційним курсом купити іноземну валюту практично неможливо. На "чорному" ринку за долар США останнім часом пропонували більш як 5 тис. білоруських рублів.

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АУБ стала засновником Центрально-Євразійської банківської федерації

Асоціація українських банків (АУБ) стала засновником Центрально-Євразійської банківської федерації.

Про це йдеться в повідомленні АУБ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, банківські асоціації Азербайджану, України, Туреччини, Грузії, Киргизстану та Таджикистану створили Центрально-Євразійську банківську федерацію (ЦЄБФ). На перших загальних зборах ЦЄБФ, які пройшли в м. Баку (Азербайджан) 27 травня 2011 р., було підбито підсумки спільної роботи над установчими документами та офіційною реєстрацією федерації, а також обрано її керівництво.

Президентом Центрально-Євразійської банківської федерації було обрано президента Асоціації банків Азербайджану Ельдара ІСМАЇЛОВА, віце-президентами федерації обрано голів банківських асоціацій України та Туреччини – Олександра СУГОНЯКА і Гусейна АЙДИНА.

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Майже 1,7 млрд. грн. заборгованості минулих років з ПДВ повернено підприємствам - ДПСУ

Майже 1,7 млрд. грн. заборгованості минулих років з податку на додану вартість повернено підприємствам.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час робочої зустрічі з керівництвом Представництва ЄС і представниками іноземних компаній, які працюють в Україні.

За його словами, повернути компаніям ці суми ПДВ дозволило перевиконання податковою службою плану з надходжень до бюджету.

«Ми максимально ліберально підходимо до вирішення проблемних питань, які є в представників бізнесу, намагаємося знайти компромісні рішення. ДПС України зацікавлена в тому, щоб іноземні підприємці заходили з інвестиціями, розвивали бізнес, створювали робочі місця”, - зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, на кінець 2010 року сума простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ становила 0,9 млрд. грн.

На 1 грудня 2010 р. до бюджетного відшкодування було заявлено 10,8 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

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ПЕК

«Нафтогаз» розраховує на додаткове держфінансування на рівні 20,5 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» розраховує на додаткове державне фінансування в 2011 році, зокрема компенсацію з держбюджету різниці в цінах на природний газ і в тарифах на теплову енергію, на рівні 20,56 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді з посиланням на лист компанії до Міністерства фінансів і Міністерства енергетики і вугільної промисловості щодо компенсації різниці в цінах на газ і тарифах на теплову енергію.

Компанія зазначає, що фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2011 рік не передбачає збільшення у поточному році ціни реалізації газу для підприємств ТКЕ, і був розрахований, виходячи з прогнозного рівня середньозваженої ціни в 2011 році на імпортний газ у розмірі 290,69 дол. за тис. куб. м.

Крім того, оскільки з 1 квітня не відбулося збільшення цін на газ для населення, як було заплановано у фінплані компанії на 2011 рік, компанія недоотримає до кінця 2011 року понад 2,4 млрд. грн. додаткових доходів, які були враховані у фінплані компанії і які частково покривали збитки від реалізації імпортного газу для підприємств ТКЕ.

За даними компанії, загальна потреба на 2011 рік у компенсації в цінах закупівлі і реалізації імпортного газу для підприємств ТКЕ на виробництво теплової енергії для населення збільшилася на 2,3 млрд. грн. - з 12,5 млрд. грн. (при прогнозній середньорічній ціні імпортного газу 290,6 дол. за тис. куб. м) до 14,8 млрд. грн. (при відкоректованому прогнозі середньорічної ціни імпортного газу у розмірі 328 дол. за тис. куб. м).

Разом із тим, у структурі діючих з початку 2011 року тарифів на теплову енергію для населення складова вартості газу дорівнює лише 404,36 грн. за тис. куб. м без ПДВ. Підприємства-виробники теплової енергії закупляють у компанії газ за ціною, яка затверджена НКРЕ у розмірі 1091 грн. за тис. куб. м.

Оскільки не відбувається збільшення тарифів на теплову енергію відповідно до запланованого графіка (двічі по 26% з 1 квітня і 1 жовтня 2011 року), заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий у 2011 році газ зросте на 3,5 млрд. грн. порівняно з показником, передбаченим фінпланом компанії на поточний рік.

«Нафтогаз України» відзначає, що загальна потреба на 2011 рік у субвенції з держбюджету для місцевих бюджетів на компенсацію підприємствам ТКЕ різниці в тарифах на теплову енергію перевищує 5,76 млрд. грн.

Таким чином, у 2011 році компанія буде позбавлена можливості здійснювати розрахунки з постачальником імпортного газу виключно власними коштами, і потребуватиме додаткового державного фінансування в загальній сумі понад 20,5 млрд. грн.

У зв`язку з цим «Нафтогаз України» пропонує Мінфіну розглянути можливість надання у 2011 році компенсації з держбюджету різниці в цінах закупівлі і реалізації імпортного газу для підприємств ТКЕ у загальній сумі 14,8 млрд. грн., зокрема, 6,5 млрд. грн. за І півріччя 2011 року (з них 5 млрд. грн. одержано у квітні 2011 року у вигляді ОВДП в обмін на акції додаткової емісії).

Крім того, «Нафтогаз України» пропонує при підготовці змін до держбюджету України на 2011 рік передбачити витрати в сумі 5,78 млрд. грн. для компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, яка реалізується населенню, зокрема, компенсацію різниці в тарифах за І півріччя 2011 року в сумі 3,4 млрд. грн.

Також компанія зазначає, що за умови здійснення у І півріччі 2011 року витрат з держбюджету для компенсації різниці в цінах на газ і тарифах на тепло у загальній сумі 9,9 млрд. грн., «Нафтогаз України» повністю виконає розрахунки за зобов`язаннями перед постачальником імпортного газу і бюджетом.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Україна і РФ обговорюють три питання взаємодії в газовій сфері - Язєв

Москва. Україна і Російська Федерація, окрім переговорів про зміну формули ціни на російський газ для України, обговорюють питання гарантованого обсягу прокачування через Україну і зниження обов`язкового обсягу закупівлі газу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив сьогодні віце-спікер Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«Три питання обговорюються: формула ціни на газ, мінімальні обсяги прокачування і зменшення обсягів обов`язкового відбору», - сказав В.ЯЗЄВ.

При цьому він уточнив, що всі ці питання обговорювалися під час візиту керівника ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА до Києва 24 травня.

Він уточнив, що в питанні прокачування гарантованого обсягу газу для України транзитний тариф «не настільки важливий».

В.ЯЗЄВ зазначив, що всі ці питання обговорюються і будуть винесені на розгляд під час зустрічі прем`єр-міністрів двох країн 7 червня в Москві, а також на зустрічі президентів, яка пройде орієнтовно 14 червня.

При цьому він підкреслив, що особисто не змінив свою позицію з питання взаємин з Україною в газовій сфері.

«Моя позиція не змінилася – я не бачу підстав для зміни умов», - сказав В.ЯЗЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Києві пройшли переговори міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і глави «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Ю. БОЙКОМ і О. МІЛЛЕРОМ закликав голову правління ВАТ “Газпром” обговорити питання зниження ціни на російський газ для України.

Ввечері того дня в коментарі УНІАН офіційний представник "Газпрому" СЕРГІЙ КУПРІЯНОВ повідомив, що переговори ще не завершені і офіційних результатів немає.

28 травня на зустрічі з О. МІЛЛЕРОМ Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав, що угоди РФ і України в газовій сфері потрібно виконувати, заклики до їх перегляду мають базуватися на наявних домовленостях.

7 червня прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН під час засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва обговорять алгоритм перегляду газових контрактів.

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Ситуацію на "Фукусімі-1" не вдасться стабілізувати до кінця року - TEPCO

Ситуацію на японській атомній станції "Фукусіма-1" "не вдасться стабілізувати до кінця року, оскільки пошкодження трьох постраждалих реакторів виявилися серйознішими, ніж вважалося раніше".

Таку думку висловили сьогодні представники компанії-оператора аварійної АЕС TEPCO, передає ІТАР-ТАСС.

17 квітня компанія оголосила, що розраховує за три місяці повністю припинити масштабні витоки радіації зі станції, а через шість-дев`ять місяців ввести три постраждалі реактори в стан так званої холодного зупинення. Для цього температуру в їх активній зоні слід стабільно утримувати нижче 100 градусів.

Проте в середині травня компанія встановила, що в усіх трьох реакторах вже на першому етапі аварії через відсутність охолодження розплавилося ядерне паливо. Судячи з усього, воно пропалило корпуси установок, пошкоджені і їх зовнішні оболонки. Це позбавляє систему герметичності та унеможливлює заливання її водою, оскільки вона постійно витікатиме назовні.

На даний момент у підвальних поверхах і дренажній системі АЕС скупчилося понад 80 тис. тонн радіоактивної води. Тепер передбачається змонтувати на станції установки для її очищення. Після дезактивації цю воду знов заливатимуть для охолодження в реактори. Звідти вона через проломи стане знову витікати в підвальні приміщення, знов відкачуватиметься і надходитиме в установки для очищення. Проте створення такої системи циркуляції вимагає більше часу, ніж очікувалося.

Як повідомлялося, внаслідок потужного землетрусу 11 березня на АЕС "Фукусіма-1" відключилися джерела зовнішнього живлення. Вона перейшла на запасні енергетичні установки, проте вони були знищені ударом цунамі, що послідував за підземним поштовхом. Внаслідок реактори станції на тривалий час залишилися без охолодження. Три з них пошкоджені, в одному під час аварії не було палива, а два інші не постраждали, вони знаходяться зараз у стані холодного зупинення.

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Соцполітика

Середня зарплата у квітні зросла на 2 грн.

Рівень середньої заробітної плати в Україні з розрахунку на одного штатного працівника в квітні 2011 року зріс на 2 грн. – до 2533 грн.

Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Найвищий рівень середньої заробітної плати за підсумками квітня зафіксований у Києві - 3922 грн. (у квітні зросла на 28 грн.), Донецькій – 3036 грн. (зростання на 70 грн.), Дніпропетровській областях, – 2739 грн. (зниження на 28 грн.), найнижчий – у Тернопільській – (зростання на 23 грн.), Херсонській – 1859 грн. (зростання на 11 грн.) і Волинській областях – 1868 грн. (зростання на 12 грн.).

Рівень середньомісячної заробітної плати в січні-квітні 2011 року становив 2424 грн.

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У Запоріжжі робітники найбільших підприємств 31 травня протестуватимуть проти звільнень

У Запоріжжі робітники найбільших промислових підприємств регіону: Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ), ЗАлКу, Запорізького титаномагнієвого комбінату і інших промислових підприємств гірничо-металургійного комплексу, 31 травня вийдуть на акцію протесту проти масштабних звільнень.

Як повідомив УНІАН голова Запорізького обласного комітету профспілки металургів і гірників України Валерій КОЗУБ, в акції протесту, яка відбудеться у центрі Запоріжжя, візьмуть участь у цілому 4000 осіб – представники 60-тисячного колективу підприємств гірничо-металургійного комплексу регіону, а також делегації з Дніпропетровської, Донецької і Полтавської областей.

«Причина проведення акції протесту – масштабні скорочення людей, які на більшості підприємств викликані економічною ситуацією, спровокованою, у першу чергу, м`яко кажучи, «дивною» державною політикою відносно найбільших бюджетонаповнюючих підприємств регіону», - повідомили в обкомі профспілок.

У керівництві підприємств, робітники яких виходять на акцію протесту, інформацію про проведення масштабних скорочень і їх причини підтвердили.

Так, зокрема, за словами голови правління ПАТ „ЗЗФ” Павла КРАВЧЕНКА, на Запорізькому заводі феросплавів у зв`язку з вимушеним закриттям 2 великих цехів підприємства під скорочення підпадають 1900 з 3400 робітників.

«Основна причина ситуації, що склалася, – переведення Запорізького заводу феросплавів з 2011 р. з 1-го на 2-й клас споживання електроенергії, що викликало істотне зростання витрат на електроенергію, частка якої в собівартості продукції досягла 42-47% (залежно від виду феросплавів), що призвело до настільки істотного зниження конкурентоспроможності продукції, що за підсумками роботи за 5 місяців 2011 р. ми вимушені закривати цехи», - сказав П.КРАВЧЕНКО.

За його словами, керівництво підприємства неодноразово зверталося до НКРЕ, НАК "ЕКУ", Мінпаливенерго і Кабінету міністрів України з проханням змінити тариф, проте позитивного вирішення питання не добилося.

«У результаті ми вимушені скорочувати виробництво, а держава - втрачати мільйони гривень: через підвищення тарифів ми істотно - більш ніж у 2,5 разу - скоротили споживання електроенергії, у зв`язку з чим за 5 місяців 2011 року держава недоотримала за електроенергію 328 млн. грн.», - констатував П. КРАВЧЕНКО.

За словами голови Запорізької облкомітету профспілки металургів і гірників України В.КОЗУБА, якщо і після проведення такої масштабної акції протесту робітників держава не прислухається до їх законних вимог і не змінить своє ставлення до підприємств найбільшої бюджетонаповнюючої галузі, профспілка організовуватиме акції протесту в Києві.

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Кабмін вніс зміни до порядку обліку безробітних

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, й безробітних.

Це передбачено урядовою постановою від 25 травня 2011 р. №538, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Зокрема, до порядку внесено такий пункт: Під час проведення реєстрації громадянина працівник центру зайнятості із застосуванням автоматизованої системи заповнює персональну картку особи, що звернулася до центру зайнятості, в якій зазначаються особисті дані особи…, відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, що визначений пунктом 3 статті 1 Закону України “Про зайнятість населення”, підстава припинення трудових відносин. Форму картки та пам’ятки затверджує Мінсоцполітики”.

У разі коли громадянин не має трудової книжки, може бути подано її дублікат або довідку з архівної установи про прийняття та звільнення з роботи.

Для реєстрації у державній службі зайнятості громадянин подає копії трудової книжки, цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), диплома або іншого документа про освіту, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, що зберігаються в його особовій справі.

Особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби, подає копію сторінки паспорта з відповідною відміткою.

Громадянам передпенсійного віку (чоловікам після досягнення 58 років, жінкам - 53 років), яким на момент вивільнення залишилося півтора року до досягнення пенсійного віку і трудовий договір з якими розірвано, в тому числі військовослужбовцям, звільненим за скороченням без права на пенсію, у разі, коли вони мають страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на такий вид пенсії, за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості як безробітних, протягом семи календарних днів після вивільнення, у разі відсутності підходящої роботи видається клопотання до органів Пенсійного фонду.

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Агро

Росія заборонила ввезення сирих овочів з Німеччини та Іспанії

Москва. Росія заборонила ввезення сирих овочів з Німеччини та Іспанії.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд).

«Припинене ввезення на територію Російської Федерації і оборот на території Російської Федерації сирих овочів (томати, огірки і листя салату), вироблених у Німеччині та Іспанії», - йдеться у наказі керівника Росспоживнагляду Геннадія ОНІЩЕНКА.

Повідомляється, що цей захід пов`язаний із спалахом у Німеччині гострої кишкової інфекції, викликаної ентерогеморагічною кишковою паличкою.

Наголошується, що число загиблих у Німеччині становить 10 осіб, захворіло близько 1000 осіб. Випадки захворювання відзначаються не лише у Німеччині, то також у Швеції, Данії, Голландії і Великій Британії.

За даними Інституту гігієни Гамбурга, джерелом інфекції є салатні огірки, проте остаточної інформації про небезпечні продукти досі немає.

Незважаючи на неодноразові звернення, Росспоживнагляд не одержав інформації з Європейського Союзу про джерело виникнення даної інфекції, небезпечні продукти і заходи, що здійснюються для локалізації і ліквідації спалаху.

Наголошується, що найближчим часом можливе ухвалення рішення про заборону на ввезення і оборот на території Російської Федерації овочевої продукції з усіх країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру охорони здоров`я Олександру АНІЩЕНКУ негайно розробити план заходів для запобігання розповсюдженню інфекцій у зв`язку з високими температурами і виявленням численних випадків шлункових інфекцій у Німеччині, Австрії, Данії, Великій Британії, Нідерландах, Швеції.

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Промисловість

Уряд у червні затвердить порядок використання 160 млн. євро від продажу Японії парникових квот

Уряд України в червні затвердить порядок використання 160 млн. євро, отриманих від продажу Японії вуглецевих одиниць (парникових квот). Про це повідомив журналістам перший заступник голови Державного агентства екологічних інвестицій України Іван ВАРГА сьогодні в Києві.

"Через 2-3 тижні Кабінет міністрів затвердить порядок використання коштів", - сказав він.

За словами І.ВАРГИ, кошти буде направлено на зниження викидів парникових газів і енергозбереження.

"Наразі агентство розглянуло близько 1 тис. проектів, із них 360 проектів було затверджено, ще 360 знаходяться на розгляді", - зазначив він.

Перший заступник голови Держекоінвестіцій підкреслив, що раніше кошти, отримані за рахунок продажу Україною парникових квот, практично не використовувалися.

Як повідомлялося, в лютому 2011 року завершилася реконструкція першого об`єкту за кошти, отримані від продажу Японії парникових квот, - Кримської республіканської установи "Клінічний госпіталь інвалідів і ветеранів війни". На цьому об`єкті були проведені роботи з утеплення й оздоблення фасаду, замінено вікна.

Довідка УНІАН. Кіотський протокол був прийнятий у японському місті Киото 12 грудня 1997 року. В ньому визначено порядок і принципи спільного виконання зобов`язань зі скорочення парникових викидів шляхом укладення спеціальних угод між сторонами протоколу. Він набув чинності 16 лютого 2005 року. В рамках дії протоколу Україна продала Японії квоти на викид парникових газів обсягом 30 млн. одиниць встановленої кількості (AAU).

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Військовий контракт з Іраком виконується вчасно і якісно – «Укроборонпром»

Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Дмитро САЛАМАТІН наголошує, що військовий контракт з Іраком виконується вчасно і якісно.

Як повідомили УНІАН у концерні, у місті Севастополь на місцевому авіаремонтному заводі «Укроборонпрому» завершено ремонт двох вертольотів Мі-8Т, що належать армійській авіації сухопутних військ Республіки Ірак. Українська та іракська сторони підписали відповідний акт технічної інспекції та прийомки. Ближчим часом вертольоти буде відвантажено замовнику.

Окрім того, Д.САЛАМАТІН повідомив, що у порт Ум-Касср Республіки Ірак прибув корабель з українською військовою технікою. З 29 травня там триває розвантаження 26-ти БТР-4, а також машин технічного обслуговування і тренажерів для екіпажів, вироблених в Україні у рамках іракського контракту.

«Рішення про створення Державного концерну «Укроборонпром» дозволило покращити керованість підприємств галузі. Ми зняли ключові ризики, і сьогодні важливий для України контракт з Іраком виконується вчасно і якісно», - наголосив Д.САЛАМАТІН.

У відомстві нагадують, що наприкінці 2009 року Україна та Ірак підписали контракт на поставку 420 БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол. Також іракська сторона замовила в Україні 6 літаків АН-32Б.

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Транспорт/Зв`язок

Залізниці Євразійського простору обговорюють в Одесі ситуацію з вантажоперевезеннями

Сьогодні в Одесі розпочалася дводенна VIII Міжнародна конференція Організації співдружності залізниць (ОСЗ) з вантажних перевезень.

Як повідомляє УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», у конференції беруть участь представники залізниць країн Євразійського простору: Угорщини, Казахстану, Монголії, Молдови, Латвії, Литви, Польщі, Росії, Чехії, України та Естонії, міжнародних організацій, Міністерства інфраструктури України, Державної митної служби України, а також експедиторські та логістичні компанії Австрії, Азербайджану, Білорусі, Німеччини, Казахстану, Литви, Молдови, Польщі, Росії та України. Організаторами міжнародної конференції є «Укрзалізниця» і АТ «Пласке».

Серед основних питань, які обговорюють учасники конференції, - застосування уніфікованої накладної ЦІМ / СМГС, в тому числі і в залізнично-поромному сполученні на Чорному морі, в євразійському залізничному просторі; ситуація на ринку вантажних перевезень, підвищення конкурентоспроможності, мультимодальні перевезення, розвиток транспортних коридорів, тарифна політика.

Як зазначила начальник відділу головного комерційного управління «Укрзалізниці» Ольга ФІСЕНКО, уніфікована накладна ЦІМ / СМГС під час перевезень в Україні сьогодні використовується досить активно. Минулого року здійснили 4,5 тис. відправлень, які оформлені цими накладними, за 4 місяці цього року - 3170 відправлень, а загалом на поточний рік із застосуванням уніфікованої накладної заплановано оформити більше 9,5 відправлень.

Також на міжнародній конференції фахівці «Укрзалізниці» презентували електронний документообіг під час перевезення вантажів у внутрішньому сполученні із застосуванням цифрового підпису, перехід на який відбудеться з 1 липня цього року. Як зазначив начальник головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир ІВАЩУК, електронні документи будуть застосовуватися на всіх етапах перевізного процесу - від узгодження заявки до моменту отримання вантажу. «Хоча на першому етапі електронний документообіг буде поширюватися тільки на внутрішні вантажні перевезення, в перспективі накладна зможе застосовуватися і під час міжнародних перевезень. У першу чергу цьому сприятиме формування єдиної бази електронних перевізних документів і бази вантажовідправників, що створить можливість для обміну даними в рамках ОСЗ і простору колії 1520 мм. Ця перспектива досить близька », - зазначив він.

Довідка УНІАН. Електронна накладна проста у заповненні, оскільки максимально схожа на накладні ЦІМ / СМГС. Вона буде містити ідентичні дані з паперовими перевізними документами. В основі електронного документообігу лежить обмін даними автоматизованих систем залізниці і клієнта із застосуванням електронного цифрового підпису. Це дозволяє здійснювати юридично чинну взаємодію під час обміну документами в електронному вигляді без надання паперового аналога.

З 2004 року фахівці «Укрзалізниці» були активними розробниками ЦІМ / СМГС і на сьогодні ця накладна актуальна під час мультимодальних перевезень у напрямку Балтійське море - Чорне море і комбінованих перевезеннях між країнами Європи, Кавказу та Азії. Зокрема, немає необхідності переоформляти перевізні документи типу СМГС на документи ЦІМ і навпаки. Застосування ЦІМ / СМГС дозволяє прискорити і спростити процедуру передачі вагонів на прикордонних передавальних станціях.

Організація співробітництва залізниць (ОСЗ) створена 28 червня 1956 у м. Софія (Болгарія). Серед основних напрямів її діяльності - розвиток міжнародних залізничних перевезень, перш за все між Європою і Азією, формування узгодженої тарифної політики, вдосконалення міжнародного транспортного права; розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту.

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У Росії узгодили пункт пропуску для нової схеми прикордонного контролю поїзда Москва-Київ

Уряд Російської Федерації розпорядився встановити на залізничній станції Москва-Пасажирська-Курська постійний пасажирський пункт пропуску через кордон РФ Москва-Київська відповідно до введення нової схеми прикордонного контролю поїзда Москва-Київ.

Як повідомляє РІА "Новости", про це йдеться у розпорядженні, розміщеному на урядовому сайті.

Згідно з документом від 27 травня, на даному пункті пропуску дозволяється як проведення прикордонного і митного контролю, так і (у випадках, встановлених міжнародними договорами РФ і федеральними законами) інших видів контролю при міжнародних пасажирських перевезеннях залізничним транспортом у поїздах сполученням Москва-Київ-Москва.

Як повідомляла раніше прес-служба Російської залізниці, з 29 травня пасажири поїздів №1 і №2 сполученням Москва-Київ зможуть дістатися пункту призначення майже на годину раніше завдяки тому, що поїзди не робитимуть проміжних зупинок для зміни локомотива і проходження прикордонного контролю, який раніше здійснювався вночі на кордоні РФ і України.

Прикордонний і митний контроль поїзда №1 Москва-Київ тепер починатиметься на платформі Київського вокзалу за годину до відправлення поїзда і закінчуватиметься за 5 хвилин до відправлення з Москви. Прикордонний контроль у поїзді №2 Київ-Москва з російської сторони здійснюватиметься під час проходження від станції Лісове містечко до станції Москва-Київська.

УНІАН