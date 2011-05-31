Мерія Маріуполя додатково виділяє 300 тис. грн. на медикаменти проти холери

10:59, 31 травня 2011
Різне
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Мерія Маріуполя додатково виділяє 300 тисяч гривень на придбання медикаментів і дезинфікуючих засобів для лікування і запобігання розповсюдженню захворювання на холеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маріупольський міський голова Юрій ХОТЛУБЕЙ повідомив учора ввечері після відвідування разом з міністром охорони здоров`я Олександром АНІЩЕНКОМ в інфекційному відділенні міської лікарні №4 чотирьох хворих городян.

«У нас є кредит по аптечній мережі на 300 тис. грн. – це те, що нам дають без будь-яких оплат у тій кількості, скільки ми попросимо», - сказав мер.

При цьому він додав: «Один препарат (для лікування холери) коштує десь 420 грн. У нас достатньо коштів, аби забезпечити лікування – і тих четверо хворих, які зараз перебувають у стаціонарі, і достатньо буде для того, якщо ми розгорнемо лікарняну мережу. Тут у цій лікарні 50 місць, загалом у місті – 200. Тобто, ми готові до будь-якої ситуації».

Ю.ХОТЛУБЕЙ висловив переконання, що місто впорається із спалахом холери, яка востаннє тут спостерігалася в 1999 році.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Маріуполі було госпіталізовано чотирьох людей, хворих на холеру. За попередніми даними, джерелом зараження людей стала виловлена місцевими рибалками риба (бички) і морська вода.

Міністр охорони здоров`я Олександр АНИЩЕНКО, який прибув до Маріуполя 30 травня, запевнив, що ситуація із спалахом в місті холери є контрольованою.

Міністр запевнив, що міською владою Маріуполя, обласною держадміністрацією, міською і обласними СЕС «вжито досить вичерпного комплексу заходів, щоб запобігти розповсюдженню цієї інфекції».

Кажучи про стан чотирьох хворих, О.АНІЩЕНКО повідомив, що «у всіх спостерігається стабільна позитивна динаміка».

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