Членство України в ЄС не стоїть на порядку денному - держсекретар Іспанії

Державний секретар Іспанії з питань Євросоюзу Дієго Лопес ГАРРІДО вважає, що членство України в цієї організації не стоїть на порядку денному.

Таку думку Д.Л.ГАРРІДО висловив у інтерв`ю газеті "День" (№92 від 31 травня 2001 року).

"На мою думку, в даний момент членство України не є на порядку денному. Ми вважаємо, що нам потрібно відкрити всі можливості й зосередити наші зусилля на розвитку", - сказав держсекретар Іспанії.

На його думку, першим кроком повинна стати консолідація політичних і економічних відносин всередині "Східного партнерства" і ухвалення сильної угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. "А Україна очолює цей напрям поміж різними країнами, які входять до програми "Східного партнерства". Саме цей крок необхідно здійснити відносно України", - переконаний Д.Л.ГАРРІДО.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Варшаві (Польща) заявив, що Україна хоче отримати реальну перспективу вступу до Євросоюзу в угоді про асоціацію з ЄС.

"В угоді про асоціацію ми хочемо сьогодні отримати реальну перспективу вступу України до Європейського Союзу, і саме ця робота, вона нас сьогодні зобов’язує шукати з нашими партнерами в Європейському Союзі, кандидатами по вступу в Європейський Союз, з нашими сусідами – країнами Східної і Центральної Європи вирішення тих питань порядку денного, які наближають Україну до європейських стандартів", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.