Польща уникає критики Януковича, щоб не допустити розриву відносин Києва з ЄС - експерт

Представники польської влади уникають публічної критики на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб не допустити розриву відносин України з Європейським Союзом та повної переорієнтації українців на співпрацю з Росією.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

На його думку, Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ усвідомлює, що ситуація в Україні після приходу до влади В.ЯНУКОВИЧА є далекою від ідеальної.

Експерт не виключив, що президенти під час зустрічі у Польщі наприкінці минулого тижня могли обговорювати заяви українських опозиціонерів про порушення демократичних норм. "Думаю, про це йшла мова, але приватно", - сказав А.ШЕПТИЦЬКИЙ.

Експерт переконаний, що публічна критика деструктивно вплине на співпрацю між Україною та Польщею, зауваживши, що це може привезти до "ще більшого авторитаризму" в Україні та активізації її співробітництва з Росією. "Краще співпрацювати з Україною, ніж робити з нею власними руками другу Білорусь", - сказав він.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ також закликав не ідеалізувати героїв Помаранчевої революції - попереднього Президента України Віктора ЮЩЕНКА та екс-главу уряду Юлію ТИМОШЕНКО, зазначивши, що вони програли минулорічні вибори через провальну політику під час перебування при владі.

Крім того, експерт вважає, що українська влада не повинна зважитись на арешт Ю.ТИМОШЕНКО. "Якщо ЯНУКОВИЧ хоче зробити з ТИМОШЕНКО мученицю, посадивши її до в`язниці, то це його політична проблема", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня на прес-конференції Президент Польщі Б.КОМОРОВСЬКИЙ не відповів на запитання про те, чи бачить він загрозу існуванні демократії в Україні у зв`язку з останніми подіями.

Президент Польщі на прес-конференції розповідав про результати Саміту глав держав Центральної Європи, в якому серед інших брали учать Президент України В.Янукович та Президент США Барак ОБАМА.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також провів двосторонню зустріч з В.ЯНУКОВИЧЕМ та трьохсторонню за участю Б.ОБАМИ, але його прес-служба не повідомила теми, які обговорювали глави держав.