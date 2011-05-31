Фюле на зустрічі з Клюєвим підкреслив важливість фундаментальних свобод
18:03, 31 травня 2011Різне
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Брюссель. Комісар ЄС із питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ під час зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ підкреслив важливість фундаментальних свобод.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ш.ФЮЛЕ заявив журналістам після зустрічі.
«Наша зустріч дала можливість підкреслити, що успіх угоди про асоціацію залежить не лише від економічного прогресу», - сказав комісар.
Він звернув увагу на важливість прогресу й дотримання зобов`язання у сфері судочинства, виборчого законодавства, внесення змін до Конституції, а також у сфері забезпечення свободи зборів, свободи слова та свободи ЗМІ.
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