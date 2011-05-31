Анонс на 1 червня

* Розпочне роботу ІІІ Міжнародний конгрес "Прибуткове свинарство", організований за підтримки Асоціації свинарів України. Учасники: Кейс Шеепенс, ветлікар міжнародного класу (Нідерланди); Юрій Ковальов, гендиректор Національного союзу свинарів Росії; Артур Лоза, директор ТОВ "Деміс-Агро" (Україна); Дієго Падоан, фахівець в галузі свинарства (Австрія) та ін.

* Відбудеться розширене засідання Кабінету Міністрів України за участю Президента України Віктора Януковича.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України

* У рамках загальнонаціонального форуму аграріїв України «Ринок зерна 2011» відбудеться прес-секція на тему: «АПК України: діалог із владою - стратегії взаємодії». Доповідачі: Григорій Калетник, голова Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин; Микола Безуглий, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України; Леонід Козаченко, президент УАК; Геннадій Новиков, голова Аграрного Союзу Україна; Бори Бернштейн, гендиректор Союзу бірж України та ін.

* Відбудеться конференція на тему: «Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності та принципів добросовісної конкуренції у сфері виробництва алкогольної, харчової та тютюнової продукції». Організатори: ВГО «Асоціація протидії недобросовісній конкуренції», Комісія з питань інтелектуальної власності Українського Національного комітету Міжнародної Торгової Палати та Ініціативна група BASCAP в Україні.

* Прес-конференція на тему: «Що відбувається на японській АЕС «Фукусіма-1»?». В роботі візьме участь президент ВГО інвалідів «Союз Чорнобиль України», президент Міжнародної організації «Союз Чорнобиль», начальник зміни Чорнобильської АЕС в день аварії в 26.04.1986 р. Юрій Андрєєв.

* Прес-конференція на тему: "Основні небезпеки добудови Хмельницької атомної електростанції". Організатор - Національний екологічний центр. Учасники: експерт з енергетичних питань Національного екологічного центру України Артур Денисенко; голова громадської ради при Хмельницькій ОДА Юрій Резніков; експерт з ядерної енергетики організації "Беллона" (Російська федерація) Андрій Ожаровський.

* Розпочнеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин і наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів компанії «Лівела» та інших пов`язаних з нею юридичних осіб.

* Прес-конференція на тему: «Рекомендації ПАРЄ про обмеження використання Wi-Fi, WIMAX, мереж 3G в школах та громадських місцях: чи варто це робити в Україні?». Учасники: директор Інституту екології людини Михайло Курик і завідувач лабораторією електромагнітних полів та інших фізичних факторів Центральної санітарно-епідеміологічної станції Олександр Штиль.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Питання: Меморандум про партнерство і співробітництво між Комітетом ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики та ВГО «Асоціація платників податків України; Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та ін.

* Відбудеться Перша щорічна конференція «День інвестора в Україні - «АУЗ Факторинг Investor`s Day». Організатор: компанія «АУЗ Факторинг» за підтримки ІА «Сбондс Україна», за участю РА «Експерт Рейтинг», аудиторської компанії «Ернст енд Янг" і консалтингової компанії «Бізнес-Гарант». Учасники: Віталій Шапран, головний фінансовий аналітик РА «Експерт Рейтинг»; Владислав Остапенко, керівник відділу корпоративних фінансів і М & A «Ернст енд Янг»; Зоряна Цебровська, гендиректор компанії «АУЗ Факторинг». Конференція присвячена питанням залучення інвестицій, критеріями оцінки інвестиційної привабливості українських компаній, а також розвитку ринку фінансових послуг в Україні.

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