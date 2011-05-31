Бойко просить СБУ знайти "замовника" статті про закупівлю «Чорноморнафтогазом» бурової установки

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО вважає замовним матеріал про закупівлю «Чорноморнафтогазом» самопідйомної плавучої бурової установки, опублікований у газеті «Дзеркало тижня. Україна» 27 травня, і просить СБУ з`ясувати, хто може бути замовником.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Це чиєсь замовлення. Ми зараз попросили СБУ, щоб з`ясували, хто замовник… Це заказуха – сто відсотків», - заявив Ю.БОЙКО.

Він припустив, що замовлення могло бути викликане бажанням зірвати терміни початку видобутку Україною нафти і газу на Чорноморському шельфі.

«Прихід платформи у Чорне море, яка може бурити на глибині понад 100 метрів, – це реальна зміна всієї геополітичної ситуації. Це насправді реально початок великого видобутку (нафти і газу – УНІАН) на Чорному морі. Насправді це дискредитація, щоб вона не доїхала, наприклад», - відзначив Ю.БОЙКО.

Коментуючи інформацію, висловлену в публікації, Ю.БОЙКО не виключив, що установка може коштувати близько 250 млн. дол., проте ця сума не враховує додаткових витрат.

«Насправді там вартість установки може бути 250 мільйонів, але там же не врахована вартість ні вертольотів рятувальних, ні кораблів, а це додаткові гроші… З боку виглядає ефектно. З одного боку, 400 мільйонів, з іншою - 250. А всі запчастини і додаткове обладнання вони забули приписати. Я роблю з цього висновок, що це заказуха. Ніхто не розбирався детально, а просто (все бути зроблено – УНІАН), щоб розгорнути скандал і зупинити процес», - сказав Ю.БОЙКО.

Він також повідомив, що транспортування платформи проходитиме через Босфор і може зайняти ще 3 місяці.

Нагадаємо, що 27 травня в статті під назвою «Вишка для Бойка» в газеті «Дзеркало тижня. Україна» висловлювалося припущення, що компанія «Чорноморнафтогаз» придбала сінгапурську бурову установку за завищеною на 150 млн. дол. ціною через британську фірму, яка перемогла у тендері.

За ціни установки у першого продавця в 248,5 млн. дол. «Чорноморнафтогазу» вона обійшлася у 400 млн. дол.