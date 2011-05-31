Головне на 31 травня

Фінанси

S&P прогнозує зростання ВВП України в 2011 році на рівні 3,8%, інфляцію - 11%

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році на рівні 3,8%, прогноз зростання індексу споживчих цін на 2011, 2012 і 2013 рр. - 11% (на рік). Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, прогноз зростання ВВП України на 2012 рік становить 4,5%, 2013 р. - 4,2%.

S&P прогнозує подальше скорочення чисельності населення України, при цьому темп збільшиться: кінець 2011 року - 45,96 млн. чол., кінець 2012 року - 45,6 млн. чол., кінець 2013 року - 44,86 млн. чол.

Також агентство прогнозує поступове зниження рівня безробіття в Україні до 8% на кінець 2011 року, 7,5% - 2012 року і 7% - 2013 р.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держкомстату, зростання ВВП України в I кварталі 2011 року проти I кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 р.) становило 5,2%.

Зростання ВВП у I кварталі 2011 року проти IV кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 2,9%.

Номінальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (раніше Держкомстат оцінював номінальний ВВП за 2010 рік у 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

Зростання ВВП України в I кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) проти аналогічного періоду 2009 року становило 4,8% (номінальний ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), у II кварталі – 5,5% (260,150 млрд. грн.), у III кварталі – 3,6% (304,709 млрд. грн.), у IV кварталі – 3,3% (310,320 млрд. грн.) і в цілому за 2010 рік проти 2009 року – 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.

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Ряд банкірів ініціювали створення Незалежної асоціації банків України

Ряд банкірів ініціювали створення Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Про це йдеться в листі, розісланому комерційним банкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Документ підписали голова наглядової ради «Платинум Банку» Юрій БЛАЩУК, колишній голова правління "Ощадбанку" Анатолій ГУЛЕЙ, голова правління "Укрсоцбанку" Борис ТИМОНЬКІН, голова правління АБ «Старокиївський банк» Юрій ЯРЕМЕНКО.

«Ми свідомі того, що державний регулятор, також як і ми, зацікавлений у якісному регулюванні системи, а отже, ми повинні допомогти йому в цій нелегкій справі. Першим кроком на цьому шляху є створення незалежного від політичних процесів і особистих амбіцій окремих особистостей банківського об`єднання - Незалежної Асоціації Банків України. Просимо Вас підтримати нашу ініціативу, поділитися своїм баченням процесу консолідації системи та долучитися до процесу створення цього об`єднання», - йдеться в листі.

Комерційним банкам також розісланий проект статуту НАБУ. У ньому вказується, що основними цілями Асоціації є: захист прав і законних інтересів її членів; представництво інтересів членів Асоціації у взаємовідносинах з державними органами та установами, формування та представлення позиції членів Асоціації з важливих питань функціонування банківської системи і т.д.

Як повідомлялося, на сьогодні діють дві всеукраїнські банківські асоціації: Асоціація українських банків та Український кредитно-банківський союз. Крім того, в травні 2010 року 9 банків з іноземним капіталом створили Форум провідних міжнародних фінансових установ.

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ЄС надає Україні 17 млн. євро на соціальний розвиток

Брюссель. ЄС надає Україні 17 млн. євро на соціальний розвиток.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у підписаній сьогодні угоді про фінансування за проектом "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, етап II".

Угоду підписали комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ та перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Під час брифінгу після підписання документа комісар ЄС, зокрема, зазначив, що питання гарного управління державою пов`язані не лише з реформами на національному рівні, але також із залученням людей до управління та з урахуванням думок громадян.

У свою чергу, А.КЛЮЄВ зазначив, що в рамках цієї угоди місцеві органи влади надаватимуть пропозиції проектів для фінансування у спеціально створеній комісії, яка обиратиме найкращий з них. Перший віце-прем`єр зазначив, що вже під час реалізації першої стадії угоди було запропоновано кілька цікавих проектів, передусім у сфері енергозбереження та енергоефективності, а також у сфері житлово-комунального господарства.

Крім того, А.КЛЮЄВ зазначив, що можуть пропонуватися проекти, спрямовані на вирішення інших проблем місцевого самоврядування, покращення систем водопостачання та водовідводу, прибирання території.

Довідка УНІАН. Загальна вартість проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, етап II" становить 17,5 млн. євро, з яких 17 млн. євро фінансує Європейський Союз, 0,5 млн. євро – Програма розвитку ООН.

Загальною метою проекту є сприяння сталому соціально-економічному розвитку в Україні на місцевому рівні. Проект орієнтований на надання громадянам можливості брати участь у процесі прийняття рішень. Центральне місце в реалізації проекту буде надано розбудові інституційних спроможностей місцевих органів влади та місцевого самоврядування, а також неурядових організацій.

Проект також спрямований на підвищення рівня енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії на місцевому рівні. Йдеться про більш якісне енергетичне планування та ефективне використання енергії територіальними громадами та місцевими держадміністраціями, районними та обласними радами, покращення поінформованості цій сфері громадськості.

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Профіцит платіжного балансу України в січні-квітні збільшився в 3,5 разу

Профіцит платіжного балансу України у січні-квітні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшився в 3,5 разу – до 2,143 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема позитивне сальдо платіжного балансу в квітні 2011 р. становило 1,034 млрд. дол. порівняно з дефіцитом в 0,512 млрд. дол. за березень п.р.

У НБУ констатують, що у квітні п.р. дефіцит поточного рахунку становив 293 млн. дол., що в 4,5 разу менше, ніж за березень п.р. У цілому за січень-квітень 2011 року дефіцит зріс до 1,6 млрд. дол., порівняно з профіцитом за відповідний період 2010 року, коли поточний рахунок був з профіцитом 172 млн. дол.

«Після стрімкого зростання обсягів експорту та імпорту товарів протягом останніх місяців, у квітні спостерігалося скорочення їх обсягів порівняно з березнем. Проте річні темпи зростання залишаються досить високими, і для імпорту вони все ще вищі, ніж для експорту (у квітні – 36,6% і 32,1% відповідно), в першу чергу внаслідок енергетичної компоненти», - відзначають у Нацбанку.

У квітні сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій було позитивними на рівні 1,3 млрд. дол. порівняно з негативними значенням за березень п.р. у сумі 0,131 млрд. дол. У НБУ зазначають, що це сталося завдяки активізації припливу прямих іноземних інвестицій і розміщенню єврооблігацій для фінансування проектів Євро-2012.

За січень-квітень 2011 року профіцит рахунку капіталу і фінансових операцій платіжного балансу зріс в 8,5 разу - до 3,751 млрд. дол.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у квітні збільшилася у 6 разів порівняно з березнем п.р. – до 0,881 млрд. дол. «В цьому разі інвестиції залучалися виключно реальним сектором економіки, і левову частку з них становили надходження першої частини коштів на приватизацію “Укртелекому”…», - констатують у НБУ. Сальдо інвестицій за січень-квітень п.р., порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшилося майже на 58% - до 1,745 млрд. дол.

За даними НБУ, за січень-квітень зафіксовано негативне сальдо надходжень у банківський сектор у сумі 0,878 млн. дол. порівняно з 0,814 млн. дол. за відповідний період 2010 року.

За 4 місяців 2010 року показник готівкової валюти поза банками становив 3,667 млрд. дол., що у 14 разів більше, ніж за відповідний період минулого року.

Позитивне сальдо зведеного платіжного балансу дозволило продовжити процес нарощування резервних активів, відзначають у Нацбанку. Їх обсяг станом на 1 травня 2011 року досяг 38,4 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг протягом 5,5 місяці майбутнього періоду.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.

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ПЕК

Янукович сформував групу зі створення маршрутів постачання енергоресурсів з Азербайджану

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сформував Робочу групу зі створення нових маршрутів постачання енергоресурсів через територію України з Азербайджанської Республіки.

Текст відповідного розпорядження розміщено на сайті глави держави.

Керівником Робочої групи призначено міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Також до складу групи увійшли голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ (заступник керівника Робочої групи), радник Президента України – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК, заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген КОРНІЙЧУК, директор Департаменту з питань нафтової, газової, торф`яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігор КИРЮШИН, заступник міністра закордонних справ України Віктор МАЙКО.

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Договори, за якими Україна одержує газ, далекі від міжнародних стандартів - Акімова

Договори, за якими зараз Україна одержує газ, далекі від міжнародних стандартів і від поняття справедливої ціни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів, заявила перший заступник розділу адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

За її словами, зниження ціни на газ – один із пріоритетів політичної дискусії з Росією. «Я сподіваюся, що завдання, поставлене зараз перед урядом України, буде вирішено», - сказала І.АКІМОВА.

Водночас, за її словами, «за будь-якою ціною на газ ми поки що не вирішили одну з глобальних українських проблем – неефективність використання природних ресурсів, які ми одержуємо за вищими цінами».

І.АКІМОВА відзначила, що акцент енергоефективності зараз є головним для всіх галузевих стратегій модернізації економіки, починаючи від житлово-комунального господарства і закінчуючи металургією.

Вона сказала, що «теми зниження ціни на російський газ і практичної реалізації заходів щодо енергоефективності української економіки мають вирішуватися одночасно».

Як повідомляв УНІАН, планується, що 7 червня прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН під час засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва обговорять алгоритм перегляду газових контрактів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

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Промисловість

У Запоріжжі - багатотисячна акція протесту металургів і працівників ГМК

Запоріжжя. У Запоріжжі проходить багатотисячна акція протесту металургів і працівників гірничо-металургійної галузі регіону, які виступають проти масштабних звільнень на підприємствах, основною причиною яких є зростання цін на електроенергію для великих промислових підприємств, внаслідок чого робота підприємств ГМК стає нерентабельною.

У зв`язку з численністю акції протесту, організатори - Запорізький обласний комітет профспілки металургів і гірників України змінив місце її проведення: мітинг перенесли на більш містку площу Фестивальну перед будівлею Запорізької ОДА.

У центрі площі практично повністю заповненій людьми з прапорами запорізьких промгігантів і плакатами-закликами до влади не допустити знищення підприємств основної бюджетонаповнюючої галузі України, встановлюється чорна труна з назвою трьох великих представників гірничо-металургійної галузі: «Запорізький завод феросплавів», «Марганецький ГЗК»і «Орджонікідзевський ГЗК».

За словами учасників акції протесту, дане дійство - «символічне відображення того, що зараз відбувається в реальності: підприємства навмисно ховають».

За даними представників профспілок, які виступають на акції протесту, «гірничо-металургійний комплекс, при всьому своєму потенціалі, тріщить по швах».

«За 10 років в запорізькому регіоні скорочено близько 18 тисячі робітників, при цьому 7 тисяч робочих скоротили тільки за останні два роки», - стверджує голова Запорізького обласного комітету профспілки металургів і гірників України Валерій КОЗУБ. Причиною різкого ускладнення економічного становища підприємств ГМК є зростання витрат на електроенергію, що сталося внаслідок підвищення тарифів і переведення підприємств на 2-й клас споживання електроенергії.

За його словами, наслідки зупинки підприємств, різке скорочення чисельності і викид трудового потенціалу в тіньову економіку для Запорізької області будуть катастрофічними, оскільки в ГМК Запорізької області задіяні понад 60 тис. осіб, від яких залежить рівень життя їхніх сімей - понад 200 тис. осіб.

Однією з головних причин соціально-економічної нестабільності, за словами учасників акції протесту, є «здійснення ринкових реформ без державного регулювання економіки». Зокрема - формальний підхід до регулювання ринку електроенергії.

В акції беруть участь представники колективів усіх запорізьких промгігантів, підтримати яких прибули металурги і гірники Дніпропетровської, Донецької та ряду інших областей України.

За попередніми даними, акцію протесту, в якій планувалася участь 4000 осіб, зібрала не менше 5 тисяч робітників.

Як повідомляв УНІАН, за даними голови Запорізького обласного комітету профспілки металургів і гірників України Валерія КОЗУБА, «причина проведення акції протесту - масштабні скорочення людей, які на більшості підприємств викликані економічною ситуацією, спровокованою, в першу чергу, м`яко кажучи «дивною» держполітикою щодо найбільших бюджетонаповнюючих підприємств регіону».

У керівництві підприємств, робітники яких виходять на акцію протесту, інформацію про проведення масштабних скорочень і його причини підтвердили.

Зокрема, за словами голови правління ПАТ "ЗЗФ" Павла КРАВЧЕНКА, на Запорізькому заводі феросплавів у зв`язку з вимушеним закриттям 2 великих цехів підприємства через непомірні витрати на електроенергію під скорочення потрапляють 1900 з 3 400 робочих.

«Основна причина такої ситуації – переведення Запорізького заводу феросплавів з 2011р. з 1-го на 2-й клас споживання електроенергії, яке викликало суттєве зростання витрат на електроенергію частка якої у собівартості продукції досягла 42%-47% (залежно від виду феросплавів), що призвело до настільки істотного зниження конкурентоспроможності продукції, що за підсумками роботи за 5 місяців 2011р. ми змушені закривати цехи», - повідомив П.КРАВЧЕНКО.

За його словами керівництво підприємства неодноразово зверталося з проханням змінити тариф до НКРЕ, НАК ЕКУ, Мінпаливенерго і Кабінету Міністрів України, проте позитивного вирішення питання не домоглося.

«В результаті ми змушені скорочувати виробництво, а держава втрачати мільйони гривень: через підвищення тарифів ми істотно - більше, ніж у 2,5 рази скоротили споживання електроенергії, у зв`язку з чим за 5 місяців 2011 держава недоотримала за електроенергію 328 млн. грн.», - констатував П.КРАВЧЕНКО.

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Учасники акції протесту в Запоріжжі вимагають реформувати енергоринок

Учасники багатотисячної акції протесту металургів і гірників у Запоріжжі вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Кабінету міністрів реформувати енергоринок і створити державну структуру, відповідальну за підвищення ефективності роботи гірничо-металургійного комплексу, з метою недопущення зупинки підприємств бюджетоформуючої галузі і соціальних вибухів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення вручили представникам місцевої влади – меру Запоріжжя Олександру СІНУ і заступнику голови Запорізької ОДА Олексію ЛИТВИНУ учасники акції протесту, яка відбулася сьогодні, 31 травня, і в якій взяли участь представники найбільших промпідприємств гірничо-металургійного комплексу Запорізького регіону і робітники промпідприємств Дніпропетровської, Донецької та низки інших областей.

У зверненні також висуваються вимоги «забезпечити гідний рівень заробітної плати трудящих металургійних і гірничовидобувних підприємств України» і «зупинити неконтрольоване зростання цін на продукти харчування, тарифів на житлово-комунальні послуги», а також низка вимог, що стосуються конкретних промпідприємств.

Так, зокрема, учасники акції протесту вимагають від глави держави і КМУ «вжити вичерпних заходів із запобігання зупинки частини виробничих потужностей ПАТ «Запорізький завод феросплавів», «припинити спроби «екологічного рейдерства» на металургійні підприємства «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», розробити і реалізувати державну цільову програму з відновлення ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат» і вирішити питання щодо землевідведення для продовження виробничої діяльності гірничовидобувної компанії «Мінерал».

Відповідь на дані вимоги учасники мітингу вимагають надати протягом двох тижнів. У разі, якщо відповідь, яка задовольняє трудові колективи металургів і гірників, не буде дана, Запорізький обласний комітет профспілки металургів і гірників України звернеться до Центрального комітету ПМГУ з питання проведення Всеукраїнської акції протесту в місті Києві.

Мер Запоріжжя і заступник голови ОДА, які отримали текст звернення робітників, запевнили мітингувальників, що їх звернення буде передано адресатам і не залишиться показ увагою.

«Всі необхідні документи ми передамо до уряду, а все, що залежить від обласного керівництва, вже вирішується», - заявив заступник губернатора О.ЛИТВИН.

«Уряд у будь-якому разі відреагує. Два тижні - це достатній термін для того, щоб залагодити питання», - сказав О.СІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на центральній площі Запоріжжя – площі Фестивальній перед будівлею Запорізької ОДА – відбулася акція протесту робітників підприємств ГМК Запорізького регіону, в якій взяли участь близько 5 тис. осіб, – працівників Запорізького заводу феросплавів, "Дніпроспецсталі", ЗТМК, Запорізького алюмінієвого комбінату та інших підприємств, а також представники трудових колективів мекомбінатів Дніпропетровської, Донецької, Луганської та низки інших областей

Причиною проведення акції протесту стали масштабні скорочення людей, які на більшості підприємств викликані економічною ситуацією, спровокованою політикою держави щодо найбільших бюджетонаповнювальних підприємств регіону, пояснили у Запорізькому обласному комітеті профспілки металургів і гірників України. Разом з робітниками в акції протесту взяли участь керівники ряду великих промпідприємств. Причиною даної солідарності стала неможливість керівників в ситуації, що сформувалася на сьогодні, - через проведення ринкових реформ без держрегулювання економіки - забезпечувати ефективну роботу очолюваних підприємств.

Так, зокрема, голова правління ПАТ «ЗЗФ» Павло КРАВЧЕНКО, який брав участь в акції протесту, заявив, що через підвищення для заводу тарифів на електроенергію він змушений скорочувати 1900 з 3400 робітників заводу.

«Основна причина ситуації, що склалася, – переведення Запорізького заводу феросплавів з 2011г. з 1-го на 2-й клас споживання електроенергії, що спричинило істотне зростання витрат на електроенергію, частка якої в собівартості продукції досягла 42-47% (залежно від виду феросплавів), що призвело до настільки істотного зниження конкурентоспроможності продукції, що за підсумками роботи за 5 місяців 2011 р. ми змушені закривати цехи», - повідомив П.КРАВЧЕНКО.

За його словами, керівництво підприємства неодноразово зверталося до НКРЕ, НАК ЕКУ, Мінпаливенерго і Кабінету міністрів України з проханням змінити тариф, проте позитивного рішення питання не домоглися.

«У результаті ми вимушені скорочувати виробництво, а держава – втрачати мільйони гривень: через підвищення тарифів ми істотно - більш ніж у 2,5 разу - скоротили споживання електроенергії, у зв`язку з чим за 5 місяців 2011 року держава недоотримала за електроенергію 328 млн. грн.», - констатував П.КРАВЧЕНКО.

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Транспорт/Зв`язок

ВР за скасування обов`язкового технічного огляду для легкових автомобілів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 253 народних депутати з 311 зареєстрованих в сесійній залі. Мета проекту закону полягає в усуненні надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень, зокрема передбачено скасування обов`язкового технічного огляду для легкових автомобілів, що не використовуються у комерційних цілях. Також передбачене суттєве спрощення порядку проходження обов`язкового технічного контролю для інших транспортних засобів; усунення Державтоінспекції МВС України від проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів та передачу цих повноважень суб`єктам господарювання.

Законопроектом також пропонується скасування вимоги щодо обов`язкової наявності у водія дорожнього (маршрутного) листа та нотаріально посвідченої довіреності на керування транспортним засобом.

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«Укрзалізниця» шукає партнера для будівництва Дарницького вокзалу

«Укрзалізниця» шукає інвестора для завершення будівництва вокзального комплексу на станції Дарниця в м. Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Як зазначається в повідомленні, будівництво даного об`єкту здійснюється в рамках підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

У відомстві зазначають, що гарантією розвитку бізнесу для інвестора буде стабільний пасажиропотік через новий вокзал, оскільки в майбутньому передбачено частину пасажиропотоку поїздів далекого сполучення перемкнути на Дарницький вокзал через надмірну завантаженість вокзалу Київ-Пассажирський.

На сьогодні рівень готовності нового вокзального комплексу становить 15% (виконано роботи з обладнання монолітного каркаса будівлі основного вокзалу, будівництво центрального, сполучного, транзитного пішохідних тунелів тощо). У разі залучення коштів, інвесторові планується передати всі комерційні площі, залишивши у власності залізниці лише частину площ, які необхідні для забезпечення технології роботи станції, сервісного обслуговування пасажирів тощо.

Інвестиційним проектом займається Південно-Західна залізниця «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького вокзального комплексу почато в 2004 році на підставі розпорядження Кабінету міністрів України від 31 березня 2004 р. №192-р "Про будівництво пасажирського вокзального комплексу на станції "Дарниця" в Києві". Розпорядженням Кабміну від 19 вересня 2007 р. №758-р затверджено ТЕО будівництва. Роботи щодо пасажирського вокзалу, за допомогою якого планувалося розвантажити вокзал станції "Київ-Пасажирський", було припинено в очікуванні інвестора. У вересні 2010 р. начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН сказав, що для добудови Дарницького вокзалу необхідно близько 100 млн. євро інвестицій.

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Агро

Азаров розповів, від чого Україна готова відмовитися заради ЗВТ з ЄС

Україна готова відмовитися від використання географічних назв товарів протягом 10 років для підписання договору про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом.

Про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з міністром закордонних справ Греції Дімітрісом ДРУТСАСОМ.

«Метаксу» ми не випускаємо, але випускаємо у великій кількості коньяк. Наш коньяк не поступається за якістю французькому», - сказав М.АЗАРОВ. Зокрема, він відзначив, що Україна готова на компроміс у питанні використання географічних назв товарів. Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, Україна пропонує на десять років відмовитися від використання географічних назв товарів. «Україна обіймає гнучку компромісну позицію», - підкреслив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна готова у переговорах про підготовку угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом піти на компроміс у питанні використання географічних назв в найменуваннях продуктів натомість на компенсацію виробникам продукції.

Як сказав 8 квітня після закінчення 16-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, сторони домовилися записати двосторонні зобов`язання, за якими Україна обіцяє захищати географічні найменування, а Євросоюз - надавати допомоги з ребрендінгу і просування на ринок.

За його словами, в умовах угоди з ЄС про зону вільної торгівлі будуть визначені основні елементи цієї домовленості.

Раніше під час переговорів про підготовку угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом Україна розраховувала зберегти за собою право використовувати географічні назви продуктів – коньяк, мадера тощо – на внутрішньому ринку і для експорту до країн, які не входять до Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС в 2007 році розпочали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони розпочали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.

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Соцполітика

Парламент повернув уряду законопроект щодо пенсійної реформи

Верховна Рада України повернула уряду законопроект щодо проведення пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 257 народних депутатів з 296, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, Кабінет міністрів звернувся з листом до парламенту щодо відкликання свого законопроекту «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України». Таким чином, Верховна Рада задовольнила прохання уряду.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА заявив, що уряд найближчим часом подасть до Верховної Ради узгоджені зміни до законопроекту щодо пенсійної реформи, однак конкретних термінів не називав.

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Глави МЗС України та Сербії підписали угоду про відмову від візових вимог

Міністри закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і Сербії Вук ЄРЕМИЧ підписали угоду про відмову від візових вимог для громадян обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив К.ГРИЩЕНКО на спільній прес-конференції з В.ЄРЕМИЧЕМ.

«Цей документ сприятиме збільшенню контактів, взаємних поїздок, Белград - це чудове місто, тому, я думаю, що буде багато бажаючих його відвідати», - сказав він.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, Угода передбачає запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України та Сербії, що сприятиме інтенсифікації контактів в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, а також зростанню кількості взаємних поїздок громадян із туристичною, діловою та приватною метою.

Окрім того, міністри закордонних справ України та Сербії обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва у політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, взаємодії на міжнародній арені, а також відбувся обмін думками щодо актуальних проблем міжнародної політики.

З метою подальшої інтенсифікації українсько-сербського співробітництва сторонами домовлено опрацювати питання щодо проведення восени 2011 року офіційного візиту Президента Республіки Сербія Бориса ТАДИЧА в Україну.

Важливою складовою порядку денного зустрічі стало обговорення напрямів подальшого розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Зокрема, було домовлено вжити додаткових заходів з метою проведення у поточному році українсько-сербських бізнес-форумів та забезпечення належного виконання сторонами домовленостей, досягнутих у ході третього засідання Міжурядової комісії з питань торгово-економічного та науково-технічного співробітництва (25-26 листопада 2010 року, м. Белград).

Домовлено також приділити особливу увагу подальшому розширенню договірно-правової бази двосторонніх відносин, передусім у торговельно-економічній сфері.

Сторони предметно обговорили проблематику європейської інтеграції України та Республіки Сербія. У ході переговорів було констатовано спільність стратегічних курсів України та Сербії на європейську інтеграцію, наголошувалося на необхідності тісної взаємодії та обміну досвідом на цьому шляху. Україна та Сербія і надалі розвиватимуть співробітництво в рамках ООН, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях.

У контексті регіональної проблематики обговорено сучасну ситуацію на Балканах та внесок України, як активного контрибутора міжнародної безпеки в цьому регіоні.

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Будівництво

Законопроект про забезпечення молоді житлом буде розроблено до осені

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву до осені цього року планує розробити законопроект «Про основні принципи забезпечення молоді житлом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова наглядової ради Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

За його словами, положення законопроекту грунтуватимуться на 40-річному досвіді руху молодіжних житлових комплексів.

А.ТОЛСТОУХОВ уточнив, що законопроект розроблятиметься спільно з ініціативами народного депутата Андрія ПІНЧУКА.

«Я думаю, що до кінця літа – до початку нового політичного року, законопроект буде напрацьовано. Ми зробимо презентацію у Верховній Раді, і це буде нашою загальною позицією для того, щоб розглянути його на сесії та зайняти відповідну позицію щодо бюджету на 2012 рік, враховуючи позицію цього закону», - сказав він.

А.ТОЛСТОУХОВ відзначив, що цей законопроект має відкрити дорогу для нового етапу молодіжної житлової політики.

Зокрема, в новому законопроекті планується визначити категорії молодих громадян, які мають право на забезпечення житлом за рахунок державної підтримки з урахуванням майнового стану, задекларованого доходу, сімейного стану (наявність дітей) тощо.

При цьому планується передбачити організаційні форми молодіжних житлових кооперативів, порядок супроводу інтересів молодої сім`ї, види держпідтримки (кредитування, субсидії, можливість комбінування тощо) і прогнозовані в часі джерела фінансування, обсяги і терміни введення об`єктів для забезпечення молоді житлом за держпідтримки, зокрема з наданням такого житла у власність і користування.

Крім того, за фондом планується закріпити функції оператора з організації будівництва молодіжних (сімейних) гуртожитків, молодіжних житлових комплексів, молодіжних житлово-будівельних кооперативів і передбачити створення в його структурі відповідного підрозділу.

При цьому передбачається стимулювати масове будівництво якісного і недорогого житла, зокрема, малоповерхового будівництва (багатоквартирні будинки до 4-х поверхів, таун-хауси) і індивідуальних котеджів.

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Громадськості представили проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сьогодні представив громадськості проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, стратегія розвитку Києва є невід`ємною частиною ініціатив Президента України з реалізації національних проектів, це пілотний проект "Київ - місто майбутнього".

Стратегія передбачає розвиток міста, виходячи з шести головних характеристик: креативне, що розвиває інновації; зберігає унікальність у глобальному масштабі; постійно підвищує якість життя; місто відкритої економіки; розумне, з потужним управлінням; гармонійне, збалансоване.

Згідно з проектом, індекс комфортності життя киян до 2025 року планується підвищити в 1,7 разу.

Зокрема, до 2025 року передбачається досягти зростання валового регіонального продукту (ВРП) у Києві в середньому на 6,5% на рік, що сприятиме збільшенню обсягу ВРП на душу населення удвічі. Для порівняння: у 2004-2009 роках ВРП у Києві ріс у середньому на 5,7% на рік, перевищуючи темпи зростання ВВП країни (2,5%).

Серед головних цілей розвитку столиці до 2025 року – довести сукупний обсяг залучених прямих іноземних інвестицій до 82 млрд. євро, збільшити кількість туристів з 1 млн. до 2,6 млн. щороку, довести середню швидкість руху транспорту до 40 км/год, знизити відсоток зношеності інженерної інфраструктури з 50% до менш ніж 15%, запровадити «Електронний уряд», знизити рівень безробіття до 3%, створити 15 тис. місць у дошкільних навчальних закладах, знизити смертність у працездатному віці на 30%, підвищити частку витрат на первинну медичну допомогу до 20-30% загальної суми витрат на охорону здоров`я, збільшити частку вторинної переробки твердих побутових відходів до 40%.

Під час презентації директор компанії BCG Сергій ПЕРАПЕЧКА відзначив, що у документі визначені як пріоритетні вісім головних стратегічних ініціатив, серед яких «Першокласна інфраструктура», що передбачає модернізацію транспортної та інженерної інфраструктури.

У проекті документу наголошується, що інфраструктура є головним пріоритетом у розвитку столиці. За оцінками експертів, до 2025 року Києва на реконструкцію теплових мереж необхідно 1,5 млрд. євро, на модернізацію водоканалізаційного господарства – 810 млн. євро, на реконструкцію електромереж – 220 млн. євро, на модернізацію житлового фонду і заміну ліфтів – 224 млн. євро, на розвиток потужностей метрополітену – 944 млн. євро, на замикання міської окружної дороги – 173 млн. євро, на будівництво паркінгів – 34 млн. євро.

Друга ініціатива – «Зроблено в Києві» – націлена на стимулювання конкурентних кластерів економіки. Ініціатива «Електронний уряд» передбачає запровадження сучасних технологій міського управління, серед яких створення єдиного міського порталу для роботи з громадянами і підприємствами, який не вимагає особистої присутності.

Четверта ініціатива – «Культурна долина» – спрямована на створення унікальної культурної атмосфери. Для її втілення в життя пропонується організувати і сприяти великим культурним подіям, фестивалям кіно, музики і театру.

П`ята ініціатива – «Дніпровська перлина» – сконцентрована на збереженні і впорядкуванні прибережних територій Дніпра і передбачає використання унікального пейзажу і ландшафту для формування рекреаційної зони, розвиток кинутих і промислових прибережних територій.

Ініціатива, спрямована на просування здорового способу життя, – «Здоровий киянин» – передбачає значне збільшення кількості майданчиків для спорту; інтеграцію веломаршрутів у транспортну схему і в місця відпочинку тощо.

«Центр поряд з будинком» – ініціатива, спрямована на створення нових центрів ділової активності. При цьому пріоритет розміщення бізнес-центрів, торговельно-розважальних центрів, готелів і об`єктів соціальної інфраструктури передбачається віддати лівому берегу Дніпра і віддаленим районам правобережжя.

Восьма ініціатива – «Міжнародна гавань штаб-квартир» – передбачає залучення до Києва центральних офісів міжнародних компаній і організацій.

За словами О.ПОПОВА, планується, що Київрада затвердить документ у вересні